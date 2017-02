Steven Spielberg en deuil : Sa mère Leah Adler est morte...

Sa famille et ses amis la surnommaient Lee Lee. Leah Adler, mère de Steven Spielberg, est morte mardi 21 février, chez elle à Los Angeles, entourée de ses enfants. Elle avait 97 ans.

Née à Cincinnati, où elle avait développé dès l'âge de 5 ans un amour certain pour le piano, Leah Posner épouse Arnold Meyer Spielberg en 1945. Ensemble, ils ont eu quatre enfants, Steven, Anne, Sue et Nancy. La carrière d'Arnold Spielberg, ingénieur électrique, a forcé la famille à déménager plusieurs fois, de Cincinnati à Haddonfield dans le New Jersey, puis Phoenix où Leah a joué du piano, possédait une galerie d'art et était surnommée "la femme avec les cheveux de Peter Pan". En 1964, la famille s'installe à Los Gatos (Californie), mais le couple divorce. Remariée à Bernie Adler, Leah revient à Los Angeles où ils ouvrent ensemble l'une des plus célèbres adresses casher de la Cité des Anges, le Milky Way.

Très proche de son fils, l'immense réalisateur Steven Spielberg, elle avait dressé un portrait de lui aussi touchant qu'inattendu lors d'un reportage de 60 Minutes. Selon elle, le futur réalisateur de Jurassic Park "dirigeait la famille". Un côté leader qui l'a sûrement aidé à devenir un grand metteur en scène. Mais Steven s'est aussi battu pour les siens, notamment lorsqu'ils faisaient l'objet d'insultes antisémites. "Nous vivions dans un quartier non juif. Des voisins avaient pour habitude de chanter 'les Spielberg sont des sales juifs'. Et une nuit, Steve est sorti en douce de la maison et il a badigeonné leurs fenêtres de beurre de cacahuète. J'avais trouvé excellent", avait-elle raconté, enthousiaste.

De son côté, s'il a peu évoqué sa mère en interviews, Steven l'avait mentionnée en 1994 au moment où il avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour La Liste de Schindler, la qualifiant de "porte-bonheur". Fréquemment d'ailleurs, il lui rendait visite dans son restaurant localisé sur Pico Boulevard, où il prenait toujours son plat préféré : des éperlans frits.

Marlee Matlin, actrice sourde qui fut la plus jeune à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice pour Les Enfants du silence (1986), a rendu hommage à cette femme qu'elle connaissait bien. "Elle a été tellement adorable quand je l'ai rencontrée avec ma mère dans son restaurant. Condoléances à Steven pour la perte de ta mère", a écrit la comédienne sur Twitter. Plusieurs autres personnes, souvent clients de son restaurant, lui ont également rendu hommage.