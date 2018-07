Stormy Daniels : Battue par son mari, qui demande le divorce

En plus des pressions dont elle fait l'objet depuis la révélation de sa liaison avec Donald Trump, Stormy Daniels doit désormais gérer une vie de famille compliquée ! Son mari Glendon Crain a récemment demandé le divorce ainsi que la protection de la justice. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, c'est l'actrice et stripteaseuse qui avait été victime de violence, devant leur fille...

TMZ révèle les détails de cet incident vieux de deux ans. En juillet 2015, six mois après leur mariage, Stormy Daniels (vrai nom Stephanie Clifford) et Glendon Crain (dit Brendon Miller) se disputent à leur domicile, dans la banlieue de Dallas, au Texas. Glendon lance un ventilateur en direction de Stormy, objet que sa sulfureuse épouse évite. Puis Glendon la pousse violemment au sol, provoquant sur Stormy une brûlure à cause du frottement sur le tapis.

Leur fille, 4 ans à l'époque, avait assisté à la scène et se serait confiée aux agents de police venus en intervention : "Mon papa a poussé maman par terre", leur avait-elle déclaré. Glendon Crain avait alors été arrêté pour agression. Les charges avaient été abandonnées en mars 2018, après sa participation à un programme de rééducation.

Stormy et son troisième époux Glendon se sont mariés en 2015. Le mari accuse Stormy Daniels d'adultère, sans plus de précision.

Glendon a demandé et obtenu du juge une ordonnance restrictive, empêchant l'actrice et stripteaseuse de 39 ans d'entrer en contact avec lui ou avec leur fille. Selon Glendon Crain, Stormy Daniels souhaitait l'emmener en tournée dans les clubs de strip-tease.