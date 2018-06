Sylvie Tellier enceinte et divine en bikini : Ses conseils aux futures mamans

Enceinte de son troisième enfant, Sylvie Tellier (40 ans) prend du bon temps avant de pouponner de nouveau. En effet, la directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation a dévoilé jeudi 21 juin qu'elle se faisait chouchouter dans un spa afin de se préparer à son "futur marathon".

Elle a ensuite passé un moment agréable à la plage. Pour preuve, la maman d'Oscar (8 ans, fruit de son premier mariage avec Camille Le Maux) et Margaux (4 ans, née de ses amours avec son second mari Laurent) a également partagé sur Instagram une photo d'elle en maillot de bain, à la plage. Elle en a profité pour adresser un message aux futures mamans : "C'est enfin l'été ! Une bonne excuse pour emmener mon petit ballon à la mer. Avis aux futures mamans, chapeau et indice 50 de rigueur. Faire le plein de vitamine D oui ! Mais la bronzette, ce sera pour plus tard @sylviecastioni #grossesse #9mois #bonheur #plage #babybump #maillot @seraphinematernity."