Sylvie Tellier maman gaga : Son "instant volé" avec Roméo

Sylvie Tellier est une maman gaga. Le 14 juillet 2018 naissait son troisième enfant, un fils qu'elle a prénommé Roméo. Depuis, la directrice générale de la société Miss France se plaît à dévoiler son nouveau quotidien sur son compte Instagram.

Samedi 1er septembre, la maman d'Oscar (8 ans, né de ses amours avec son ex-mari Camille Le Maux) et Margaux (4 ans, née de son union avec son amoureux actuel, Laurent) a partagé un "instant volé" avec Roméo. Une photo sur laquelle elle serre son fils contre elle. Si elle n'a pas souhaité dévoiler son visage cette fois-ci, elle l'a fait le lendemain en postant une photo où elle serre les doigts de son bébé. "Toi mon amour #babylove #Roméo #happymum #love #mamangaga #son #famillenombreuse", a-t-elle légendé sa tendre publication.

Lors d'une interview pour nos confrères de Gala réalisée en août, la belle blonde de 40 ans confiait : "C'est la première fois que je prends vraiment le temps d'allaiter - j'ai eu envie de lui donner ce petit plus maternel. Je lâche sur pas mal de principes pour me simplifier la vie. Je suis plus aguerrie en tant que mère donc je brûle les étapes." Elle révélait également que l'arrivée de Roméo lui avait donné envie de lever un peu le pied.