Sylvie Tellier maman pour la 3e fois : Elle a accouché !

C'est officiel, Sylvie Tellier a accouché ! La directrice de la société Miss France, elle-même élue reine de beauté en 2002, a donné naissance à son troisième enfant le 14 juillet 2018, soit un an jour pour jour après son mariage avec Laurent.

C'est sur son compte Instagram que la jolie blonde de 40 ans a révélé la merveilleuse nouvelle. "Le plus grand des bonheurs. Bienvenue mon amour 14/07/18", a-t-elle écrit en légende de la première photo du bout de chou, où on ne voit que sa main. Pour l'instant, ni le sexe, ni le prénom du bébé n'ont été dévoilés !

Une heureuse nouvelle pour la petite famille recomposée. En effet, rappelons que Sylvie Tellier est déjà maman. De ses amours avec son ex-mari Camille Le Maux est né le petit Oscar, aujourd'hui âgé de 8 ans. Puis, quatre ans plus tard, elle donnait naissance à sa fille Margaux, née de son union avec son amoureux actuel, Laurent.

C'est en février que la grossesse de Sylvie Tellier avait été annoncée par nos confrères de Gala. On apprenait alors à l'époque que l'ancienne chroniqueuse télé était déjà enceinte lors du voyage de préparation à l'élection Miss France 2018 en Californie, en novembre 2017, puis lors du sacre de Maëva Coucke à Châteauroux quelques semaines plus tard. Après ce début de grossesse plutôt fatigant, Sylvie Tellier a eu la joie de ralentir le rythme et profiter de sa petite famille, comme en témoignent de rares clichés avec ses enfants sur Instagram.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !