Sylvie Tellier enceinte et comblée : Rare photo de ses enfants Oscar et Margaux

Sylvie Tellier est enceinte de son troisième enfant. La directrice de la société Miss France est déjà maman d'un petit Oscar (8 ans), né d'une précédente relation avec Camille Le Maux, et d'une fillette prénommée Margaux (4 ans), fruit de ses amours avec son chéri Laurent à qui elle a dit "oui" l'été dernier. Maman gaga, elle ne partage pourtant qu'à de rares reprises des photos de ses enfants.

Samedi 19 mai 2018, la jolie blonde de 39 ans a fait une exception. Sur Instagram, Sylvie Tellier a en effet partagé une adorable photo d'Oscar et Margaux. Frère et soeur apparaissent casquette sur la tête et lunettes de soleil vissées sur le nez, sceaux à la main et les pieds dans l'eau aux Sables-d'Olonne, en Vendée. "Rien de mieux que la pêche à la crevette sur la grande plage #lessablesdolonne #jeuxdenfants @oscaretmargaux Connaissez-vous la Vendée ?", a écrit l'heureuse maman en légende.