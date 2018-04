Sylvie Tellier enceinte de 7 mois : Séance bronzage pour son joli ventre rond

Prendre un bain de soleil au mois d'avril, le rêve. En vacances pour quelques heures encore, jusqu'à ce que ses deux enfants Oscar, 8 ans et Margaux, 3 ans reprennent le chemin de l'école, Sylvie Tellier attend le tout dernier moment pour ranger serviette et maillot de bain. L'ancienne Miss France devenue directrice générale de la société Miss France continue de se la couler douce dans le sud de la France.

De retour dans la sympathique région du Lavandou (Var) et sur l'île de Porquerolles où elle a épousé Laurent en juillet 2017, entourée de nombreuses Miss France, la future maman a profité des conditions clémentes pour aller à la plage et faire le plein de vitamines D. Enceinte de 7 mois, celle qui avait officialisé sa grossesse au ski, s'est ainsi dévoilée en pleine séance de bronzage sur Instagram le 28 avril 2018, proposant un gros plan sur son ventre doré et très arrondi. "En avril ne te découvre pas d'un fil sauf à #porquerolles", a-t-elle commenté en légende. Et parce qu'elle sait que les critiques fusent sur les réseaux sociaux et que certains pourraient l'interpeller sur le fait de bronzer enceinte, Sylvie Tellier a pris les devants en précisant bien qu'elle a protégé sa peau et plus intensément son ventre rond avec un "indice 50".