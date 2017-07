Mariage de Sylvie Tellier : Les Miss France s'éclatent à la cérémonie !

Après des années d'amour, Sylvie Tellier a enfin dit "oui" à son chéri Laurent. Comme l'avaient annoncé nos confrères de Public, la jolie blonde – élue Miss France 2002 et aujourd'hui directrice du comité Miss France – s'est mariée hier, vendredi 14 juillet 2017. La cérémonie s'est tenue sur l'île de Porquerolles, du côté d'Hyères. Un cadre idyllique pour le couple qui a pu compter sur la présence de plusieurs Miss France pour l'occasion.

En effet, sur Instagram, certaines ont partagé quelques photos de ce moment d'amour. Ainsi, Sylvie Tellier a célébré son union avec Laurent, papa de sa petite fille Margaux (3 ans), au côté de Marine Lorphelin (Miss France 2013) sublime en crop top blanc et jupe bleu ciel évasée. Iris Mittenaere était également présente : Miss France 2016 élue Miss Univers 2016 a opté pour une robe longue colorée. Côté coiffure, la sublime brunette est apparue les cheveux tressés. Chloé Mortaud, Miss France 2009, a elle aussi choisi une robe longue à motifs fleuris différente de celle de Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007), plus courte et perlée. De son côté, Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) a dévoilé ses jolies gambettes en robe bleu roi à imprimés colorés. Enfin, Nathalie Marquay-Pernault, élue Miss France 1987, est apparue souriante et rayonnante en robe longue.

Et les reines de beauté ne sont pas les seules personnalités connues du grand public à avoir été conviées au mariage de Sylvie Tellier et son compagnon Laurent. En effet, sur Instagram, Christophe Licata a partagé une photo de l'île de Porquerolles. "#weddingday @sylvietellier #paradis #porquerolles", a-t-il précisé en légende de son cliché. Rappelons que le jeune papa était le partenaire de la jolie blonde de 39 ans dans Danse avec les stars saison 7, sur TF1.

Si les Miss France ont fait sensation, il ne reste plus qu'à attendre les photos de Sylvie Tellier en tenue de mariée...