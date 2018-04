Sylvie Tellier enceinte : Son remède anti-stress percutant !

On imagine donc que Sylvie Tellier était plus détendue à la fin de sa séance et qu'elle était prête à retrouver ses activités professionnelles ou son rôle de maman. Entre ses obligations concernant son rôle de directrice de l'organisation Miss France, l'association Les Bonnes Fées qu'elle a cofondée et sa collection de livres pour enfants, la belle blonde de 39 ans n'a presque pas une minute pour elle.

20 Minutes lui a donc demandé comment elle faisait pour tout mener de front. "Je suis comme tout le monde. Je serais une menteuse si je disais que j'arrivais à tout faire. Je n'ai pas les ongles vernis, je fais du sport à 22h, je dors peu...", a confié celle qui est déjà la maman d'un petit Oscar (né le 17 janvier 2010) et d'une petite Margaux (née le 24 mars 2014). Néanmoins, Sylvie Tellier met un point d'honneur à passer un maximum de temps avec ses bouts de chou et a donc fait des sacrifices pour être présente pour eux.