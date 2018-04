Sylvie Tellier maman très prise : Ses sacrifices pour "être là pour ses enfants"

Sylvie Tellier a un emploi du temps bien rempli. Entre ses obligations concernant son rôle de directrice de l'organisation Miss France, l'association Les Bonnes Fées qu'elle a cofondée et sa collection de livres pour enfants, 20 Minutes se demandait comment elle gérait sa vie de famille.

"Je suis comme tout le monde. Je serais une menteuse si je disais que j'arrivais à tout faire. Je n'ai pas les ongles vernis, je fais du sport à 22h, je dors peu...", a confié la maman d'Oscar (né le 17 janvier 2010) et Margaux (née le 24 mars 2014). Néanmoins, Sylvie Tellier – enceinte de son troisième enfant – met un point d'honneur à passer un maximum de temps avec ses bouts de chou : "Je suis là pour mes enfants. Si je ne les vois pas le soir, je me lève une heure plus tôt pour leur préparer le petit-déjeuner le matin. Je veux absolument relire les cahiers de mon fils le soir."

Sylvie Tellier reconnaît qu'"être une femme au XXIe siècle, c'est difficile" : "Je fais des sacrifices. Une mère de trois enfants qui bosse n'a pas de temps pour elle. Une fois par mois, je vais soit chez le coiffeur, soit me faire faire une manucure, soit me faire faire un massage, il faut que je choisisse. Et encore, je suis une privilégiée, j'ai une nounou à la maison. Ma mère était seule, elle travaillait de 9h à 19h du lundi au samedi à la maison, elle ne se posait pas la question d'aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne. Et à 68 ans, elle ne s'est toujours jamais fait masser." Si son mari Laurent l'aide à la maison, "ça reste un homme" qui ne peut faire qu'une seule chose à la fois.

Terminés donc les séries ou les livres le soir, le cinéma et le sport trois fois par semaine. Mais ce n'est rien comparé à l'amour que lui donnent ses enfants !