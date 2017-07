Sylvie Tellier s'est mariée : Lendemain de fête ensoleillé pour les Miss France

Sylvie Tellier et son amoureux Laurent – qui est aussi le papa de sa petite Margaux (3 ans) – se sont mariés vendredi 14 juillet 2017, sur l'île de Porquerolles dans le Var. Afin de célébrer cet heureux événement, le couple a convié des proches, parmi lesquels quelques personnalités. Ainsi, Oscar (7 ans) – né d'une précédente union entre la présidente du comité Miss France et Camille Le Maux – a pu profiter du cadre idyllique au même titre que Christophe Licata et plusieurs reines de beauté.

Nathalie Marquay-Pernault (Miss France 1987), Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006), Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007), Chloé Mortaud (Miss France 2009) ou encore Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016) ont ainsi assisté à la fête. Quant à Camille Cerf (Miss France 2015), elle n'a pu rejoindre l'île de Porquerolles qu'au lendemain du mariage. En effet, le jour de la cérémonie, elle assistait à l'élection de Miss Beaucaire, dans le Gard.

Après avoir fait la fête toute la nuit, les reines de beauté se sont éclatées au cours d'un brunch, puis d'une balade en bateau. L'occasion pour les jeunes femmes de se dévoiler en bikini... Sur les réseaux sociaux, elles ont chacune partagé quelques clichés de ces moments de détente. Ainsi, certaines ont saisi l'occasion pour se baigner au beau milieu de la mer Méditerranée, d'autres ont préféré faire bronzette. Camille Cerf et Iris Mittenaere se sont quant à elles essayées au paddle. "On a encore quelques progrès à faire", a écrit Miss France 2015 en légende de la photo d'elles deux postée sur Instagram.

De son côté, Sylvie Tellier se fait discrète. En effet, pour l'heure, la jolie blonde de 39 ans n'a posté encore aucune photo de ces derniers jour, sauf une jolie illustration la représentant avec Laurent sur un bateau. Mais, Rachel Legrain-Trapani a dévoilé une première photo avec la jeune mariée. Sur le cliché en question, les deux Miss France apparaissent radieuses et souriantes. Désormais, les fans de Miss France 2002 n'ont plus qu'une hâte : la découvrir en robe de mariée !