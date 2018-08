Sylvie Tellier pose avec bébé : "Le plus doux des câlins"

Dimanche 19 août 2018, Sylvie Tellier a donc posté une nouvelle photo prise depuis son lieu de villégiature. La jeune maman s'offre une très agréable parenthèse avec ses enfants et son mari. Elle a fait fondre ses abonnés avec son cliché de Roméo blotti dans ses bras.

"Le plus doux des câlins #mesgarcons #myboys #love #bonheur #happymum #maternityleave #congematernite", a commenté la patronne des Miss en légende. On peut voir dans ses bras son craquant Roméo, né le mois dernier, visiblement en train de dormir comme un bienheureux. À ses côtés, on voit aussi l'espiègle visage de son autre fils, Oscar (8 ans), né d'une précédente relation (Camille Le Maux). Nul doute que sa fille Margaux (4 ans), issue de son actuel mariage avec Laurent n'était pas très loin. Il s'agit d'un cliché pris pour Gala. Sylvie Tellier a récemment révélé en interview qu'elle s'accorde exceptionnellement un mois entier de vacances avant de reprendre le travail alors que la prochaine élection de Miss France est dans environ quatre mois.

Sylvie Tellier souffle donc un peu mais, on l'imagine, ne reste pas inactive pour autant. Alors qu'elle continuait le sport jusque tard pendant sa grossesse, la jolie blonde de 40 ans a déjà fondu comme neige au soleil, signe qu'elle se dépense.