Sylvie Tellier amincie : Elle affiche son bonheur et fait sensation sur la Toile

Depuis plusieurs jours, Sylvie Tellier est en vacances avec sa famille pour son plus grand bonheur. Et c'est dans le sud de la France, sur l'île de Porquerolles, que la petite tribu a posé ses bagages. Depuis, rien ne pourrait venir entacher la plénitude dans laquelle se trouve la belle blonde de 40 ans. La preuve, elle a dévoilé une nouvelle photo de son quotidien au soleil où elle apparaît plus radieuse que jamais.

C'est sur Instagram que Sylvie Tellier a ravi ses abonnés en se montrant enjouée en plein saut au bord d'un port, le sourire aux lèvres et les cheveux dans le vent... Mais ce n'est pas tout, cette maman de trois enfants, Oscar (8 ans) né de son mariage avec Camille Le Maux, Margaux (3 ans) et Roméo, qu'elle accueillait le 14 juillet dernier, fruits de ses amours avec son époux, Laurent, fait surtout sensation pour avoir retrouvé la ligne moins d'un mois après son dernier accouchement. Un physique de rêve retrouvé que les internautes ont tenu à saluer en commentaires de sa publication : "La ligne déjà retrouvée !! Waoh !!", "Vous êtes magnifique et heureuse !", "Quelle silhouette", "Vous êtes parfaite,et de plus une ligne à faire rêver", "Oh oui quelle ligne retrouvée en si peu de temps... respect"...

En congé maternité, Sylvie Tellier n'est pas en mesure d'assumer ses responsabilités de directrice du comité Miss France. Mais pas de panique, elle peut compter sur le soutien d'une de ses protégées pour assurer le job. Et c'est Camille Cerf (Miss France 2015) qui a été choisie pour représenter l'organisation au cours des prochains événements à venir. Une aubaine pour la jolie jeune femme de 23 ans, qui rêvait de travailler pour le comité.