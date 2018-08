Sylvie Tellier sportive pendant sa grossesse : "Et alors ? Je ne me prive pas"

Sylvie Tellier nage en plein bonheur. Depuis le 14 juillet 2018, sa famille s'est agrandie en accueillant le petit dernier, Roméo, frère d'Oscar (8 ans) et Margaux (4 ans). Depuis, la patronne des Miss est plus rayonnante que jamais. D'habitude très impatiente de reprendre ses responsabilités de directrice du comité des reines de beauté, elle s'autorise cette fois à profiter pleinement des premiers mois de son bout de chou.

En vacances sur l'île de Porquerolles, Sylvie a accepté de répondre aux questions du magazine Gala ce mercredi 15 août et elle est notamment revenue sur la petite polémique dont elle faisait l'objet lorsqu'elle était encore enceinte. La raison ? Ses séances de sport jugées trop intenses, voire dangereuses pour son bébé. Sans détour, la belle blonde de 40 ans répond : "Dans la vie, enceinte ou pas enceinte, je suis très sportive. Sur les réseaux sociaux, j'ai été un peu attaquée de ce côté-là. Alors que j'avais toujours fait du sport pendant mes grossesses, cette fois c'est vrai que j'ai choisi de le montrer. (...) Je fais trois à quatre heures de sport par semaine. Et alors ? Au moins, je mange je ne me prive pas je suis davantage en forme pour gérer les enfants et les contrariétés du quotidien."



Aussi, Sylvie Tellier a dévoilé combien de poids elle a gagné pendant cette troisième grossesse : "J'avais pris 10 kilos pour la grossesse d'Oscar, 12 pour Margaux et là 12 à nouveau. Tous mes enfants sont nés à terme, j'ai gardé quatre kilos de ma grossesse." En tout cas, un mois seulement après avoir donné naissance, elle n'a eu aucun mal à retrouver la ligne, en témoignent ses dernières publications sur les réseaux sociaux où elle s'affiche déjà très amincie.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Sylvie Tellier dans le magazine Gala, en kiosques ce 15 août 2018.