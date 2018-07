Sylvie Tellier, enceinte et sportive, critiquée : "Ce n'est pas une maladie !"

Très bientôt, la jolie Sylvie Tellier (40 ans) donnera naissance à son troisième enfant. En attendant ce joli moment, notre ex-Miss France 2001 a accepté d'évoquer sa grossesse lors d'une interview à neufmois.fr.

Interrogée sur sa grossesse qui se déroule visiblement à merveille, la directrice de la société Miss France a expliqué : "J'ai eu de la chance parce que je n'ai pas été trop handicapée par la grossesse, j'ai pu bouger, faire du sport, courir dans tout les sens (...) J'ai eu de la chance dans le sens où je n'ai pas été malade. Pour moi la grossesse, ce n'est vraiment pas une maladie, au contraire à un moment donné on doit être dopée à l'hormone, on est suractive, on a plein d'idées, on bouillonne d'activités et c'est au contraire très productif. J'ai eu de la chance de ne pas être gênée par des nausées."

Aussi, si la maman d'Oscar (8 ans, fruit de ses amours passées avec Camille Le Maux) et de Margaux (4 ans, issue de sa nouvelle idylle avec son second mari Laurent) a été longuement critiquée sur les réseaux sociaux quant à sa pratique du sport en pleine grossesse, elle a confié à ce sujet : "J'ai reçu pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. S'il y a un message à faire passer c'est que quand on est enceinte, il ne faut pas changer de vie (...) Moi c'est mon troisième et j'ai fait du sport pour les trois et c'est ce qui m'a permis de me sentir bien, heureuse. Bien sûr, il faut faire très attention parcequ'il y a des sports qui sont dangereux, il ne faut pas faire de chutes, il y a des sports qui sont à exclure mais c'est important de faire du sport et c'est même recommandé. Je fais partie de ces femmes qui restent actives, je suis même allée faire quelques dates de la tournée de DALS, ma grossesse ne m'a pas empêché de danser vous voyez !"

Pas rancunière envers ceux qui l'ont parfois attaquée, Sylvie Tellier a finalement affirmé qu'elle continuerait à évoquer sa vie de mère sur son compte Instagram, même après l'accouchement... tout en préservant la tranquillité de ses enfants bien entendu ! "Oui, je continuerai à échanger après, j'ai choisi ce métier et cette exposition donc je n'ai pas de problème avec ça mais mes enfants n'ont pas choisi donc je les protège et je fais attention. Mais je continuerai déjà parce qu'on me pose beaucoup de questions, garçon/fille, quand est ce que je vais accoucher...", a-t-elle conclu.

Suspense ! On a hâte de connaître le sexe et le prénom de l'enfant...