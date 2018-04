Sylvie Vartan pose avec sa fille Darina : Un duo craquant et débordant d'amour

Elles ont beau ne pas avoir le même sang qui coule dans leurs veines, le lien qui les unit est viscéral ! Mardi 24 avril, Darina Scotti-Vartan, 20 ans, a posté une tendre et surtout très rare photo d'elle et sa mère adoptive, Sylvie Vartan. "Tu me manques maman", a tout simplement inscrit la jeune fille sur Instagram, en légende de cette belle photo où elles posent ensemble, avec complicité.

Fille de Sylvie Vartan et de son mari, le producteur américain Tony Scotti, Darina a vu le jour en Bulgarie en 1997 avant d'être adoptée à l'âge de 7 mois. Aujourd'hui devenue une jolie jeune femme – qui ne manque pas de faire son petit effet sur Instagram –, Darina n'a pas perdu sa complicité avec sa maman, malgré la distance qui les sépare, entre Paris où vit désormais l'interprète de La plus belle pour aller danser, et Los Angeles, où sa fille habite.

"Elle veut être styliste, enfin créer des collections de streetwear. Elle a commencé à faire du montage de cinéma mais elle est très intéressée par tout ce qui est informatique", expliquait récemment sa mère dans Thé ou Café. À l'écouter, sa fille est "complètement focalisée sur ses habits, sur ses amis". "Du moment que tout va bien, que tout est tranquille, ça va", relatait Sylvie Vartan qui, en revanche, semble à des années-lumière de ses pratiques 2.0 et notamment d'Instagram. "Non, mais c'est de son temps, elles font toutes ça. Moi ça me dépasse un peu", avouait l'ex de Johnny Hallyday.