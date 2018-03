Sylvie Vartan : "C'est très difficile pour David, très difficile..."

Le 16 mars 2018, Sylvie Vartan montera sur la scène du Grand Rex à Paris. Dans son spectacle, la chanteuse de 73 ans rendra hommage à Johnny Hallyday dont elle fut la première épouse. En promotion dans le nouveau numéro de Télé Star, la plus bulgare des chanteuses françaises n'échappe pas aux questions sur le testament du père de son fils David Hallyday.

Sylvie Vartan, qui ne s'exprime pas pour la première fois sur le sujet et répète ne pas comprendre comment Johnny Hallyday a pu déshériter ses deux aînés (David et Laura Smet), affirme ne pas se soucier des rumeurs : "J'ai grandi dans ce climat dès mes 18 ans. J'ai compris comment cela marchait. Ce sont parfois ceux qui vous entourent qui colportent des choses. J'ai appris à ne pas y prêter attention."

Pour autant, la star et épouse de Tony Scotti, qui sont les parents de Darina (20 ans), veille sur son fils comme une lionne. "David est un homme solide, assure Sylvie Vartan. Et pendant tous ces moments très violents, je suis toujours restée très fière de lui et de son attitude. C'est quelqu'un de réservé, de digne, qui n'écoute pas les commérages. C'est un artiste, le digne fils de son père. Je crois que c'est très difficile pour lui, très difficile..."

Une contre-attaque musclée

Le dernier testament de Johnny Hallyday, effectué à Los Angeles, est très clair. Il lègue tout ce qu'il possède à sa veuve Laeticia Hallyday, ses biens comme le droit moral sur son oeuvre. Laura Smet et David Hallyday contestent et ont notamment lancé une requête en référé pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume du rockeur qui devait voir le jour prochainement. Il serait d'ailleurs plus juste de dire le dernier album de l'artiste aujourd'hui disparu... que l'album posthume. En effet, ce dernier album de Johnny Hallyday, enregistré à Los Angeles en Avril et terminé en octobre 2017 au studio Guillaume Tell à Paris, ne contient que des nouvelles chansons écrites pour et par lui et de terminer cet album lui tenait très à coeur. Cet album (et les chansons qu'il contient, 8 à 10 titres...). a été terminé début novembre, validé et livré à Warner, la maison de disques du chanteur. L'audience a été fixée au jeudi 15 mars à 14h30.

Par le biais de son avocat, Laeticia a fait preuve d'une grande fermenté en répondant jeudi 1er mars. Me Ardavan Amir-Aslani écrit qu'il "ne laissera jamais dire que son défunt client [Johnny Hallyday] ait pu être une personne manipulée et prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la dignité de sa mémoire". La veuve de Johnny n'exclut aucun recours pour poursuivre en diffamation toutes les personnes qui invoqueraient "un abus de faiblesse". La lettre de l'avocat précise en outre que le rockeur a "fait le nécessaire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin".