Tal : "Comme toutes les filles, j'ai de la cellulite..."

Si, sur scène ou dans ses clips, elle affiche une très jolie silhouette qui doit susciter des jalousies, force est de constater que Tal ne se voit pas comme la femme parfaite des magazines. D'ailleurs, elle confesse même avoir, comme tout le monde, des petits défauts...

Interrogée dans Femme actuelle, la chanteuse a évoqué le rapport qu'elle entretient avec son corps. "Sur les photos, on a l'impression que j'ai un corps parfait mais il faut me voir en maillot de bain ! Comme toutes les filles, j'ai de la cellulite. Mais quand je suis en tournée, comme en ce moment, je fais très attention car je porte des tenues super courtes", dit-elle. Dans le même temps, la chanteuse de 27 ans confie ne pas vouloir se priver des plaisirs de la vie. "Je mange ce que je veux. Mais comme tout le monde, il y a des périodes où je me laisse aller et où je vais prendre du poids", ajoute-t-elle.

Tal, qui défend sur scène son dernier disque, confie prendre surtout du poids au niveau du ventre et sur les fesses. Qu'à cela ne tienne, il n'y a toutefois aucune raison qu'elle n'assume pas son corps et cet été, à la plage, on parie qu'elle sera de toute façon ravissante !

Thomas Montet