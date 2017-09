Tanya (Secret Story 11) topless et dénudée : Ses photos les plus osées !

Célèbre pour ses cheveux habituellement gris – actuellement teints en roux –, Tanya traîne derrière elle une jolie carrière. En effet, elle a déjà défilé pour de grands noms de la mode, comme John Galliano. Plus encore, elle a prêté son image à The Kooples, Virgin Mobile ou encore la Fnac.

Et ce n'est pas tout. La doyenne du jeu d'enfermement est également chanteuse. Elle a déjà autoproduit six chansons et un clip. Désormais, Tanya souhaite percer dans le domaine du cinéma et compte bien sur sa participation à Secret Story 11 pour y parvenir.

