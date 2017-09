Secret Story 11 : Tanya, 68 ans et mannequin, est déjà une véritable star !

Ce vendredi 1er septembre, dès 23h30, le Campus de Secret Story 11 ouvrira ses portes aux nouveaux arrivants. Parmi eux, Tanya. Cette candidate devra, comme l'ont annoncé nos confrères de TF1, former un faux couple avec un autre Secretiste. À quelques heures du coup d'envoi de cette onzième saison, nos confrères du Parisien dressent le portrait de la candidate.

Selon le quotidien, la jolie rousse aurait entre 67 et 68 ans. Ce mannequin senior, célèbre pour ses cheveux habituellement gris, a ainsi défilé pour de grands noms de la mode comme John Galliano. Tanya a tourné dans le clip Elle m'a dit de Mika, et elle a prêté son image pour les campagnes publicitaires de The Kooples, Virgin Mobile et la Fnac. Désormais, celle qui a déjà autoproduit six chansons et un clip (à découvrir dans notre player ci-dessous) souhaite percer dans le cinéma ou la musique, d'où sa participation à Secret Story. "J'espère pouvoir signer avec un label, j'espère aussi que d'autres émissions pourront m'accueillir", lâche-t-elle.