Taraji P. Henson : La star d'Empire in love d'un sportif de treize ans son cadet

Heureuse en couple depuis deux ans, Taraji P. Henson a finalement officialisé sa romance avec l'ex-vedette de la NFL Kelvin Hayden. Lors d'un podcast enregistré pour Essence, l'actrice de 47 ans a ainsi confirmé qu'elle était "très, très heureuse" avec son chéri de treize ans son cadet. "Je suis très heureuse dans ma vie personnelle. C'est quelque chose qui m'est enfin arrivé !", a-t-elle fièrement déclaré.

Je ne suis pas du genre à m'épancher sur ma vie privée

Si elle a volontiers parlé de sa vie privée lors de ce podcast, la star de la série Empire (récompensée pour ce rôle aux Golden Globes 2016) tient toutefois à préserver les détails de sa romance et assure qu'elle se montrera toujours aussi discrète sur le sujet, préférant protéger son jardin secret. "Je ne suis pas du genre à m'épancher sur ma vie privée, mais je pense qu'il est important que les gens sachent que je suis heureuse. Je suis très, très heureuse. C'est le cas. On est ensemble depuis deux ans. Et personne ne le sait vraiment car je n'en parle pas, mais je suis heureuse", a-t-elle répété.

Les plus observateurs avaient en réalité déjà repéré le couple. En décembre 2015, Taraji P. Henson et Kelvin Hayden (qui a terminé sa carrière de footballeur chez les Chicago Bears en 2014) avaient été photographiés main dans la main lors d'une promenade sur une plage de Miami. Les photos avaient été publiées par le site The Shade Room.