Tatiana Santo Domingo et Andrea Casiraghi, avec Sacha et India au GP de Monaco

Deux semaines après avoir apporté leur soutien au 3e E-Prix de Monaco, Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo étaient de retour sur le Rocher transformé en circuit à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 traditionnel, cette fois-ci avec leurs enfants.

Le fils aîné de la princesse Caroline de Hanovre et son épouse ont ainsi déambulé dimanche 26 mai 2019 dans le paddock avec leur fils aîné, Sacha Casiraghi, 6 ans, et leur fille India, qui a eu 4 ans au mois d'avril, avant le départ de la course. Seul manquait le petit "Max" (Maximilian), qui avait fait ses débuts officiels en novembre dernier à l'occasion de la Fête nationale et a fêté son premier anniversaire le 19 avril. Sacha, en chemise à motifs, pantalon en coton beige et casquette vissée sur la tête, et sa petite soeur, en robe blanc et rouge avec chaussettes et noeud dans les cheveux assortis, ont pu notamment observer le travail des équipes de l'écurie Ferrari, où se sont aussi attardés leur oncle Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo.

Au passage, si cette dernière s'est signalée dans une robe à pois Dior issue de la collection Croisière 2019, Tatiana Santo Domingo, quant à elle, se faisait naturellement l'ambassadrice des créations de sa marque de mode éthique et ethnique, Muzungu Sisters, où le rouge se taille la part du lion cette saison. Après leur récent pop-up store au Meurice à Paris, Tatiana et son amie et associée Dana viennent d'ailleurs de faire une nouvelle présentation éphémère de leurs pièces, cette fois dans un hôtel de Belgravia à Londres, la ville où elle réside avec Andrea.