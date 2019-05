Tatiana et Andrea Casiraghi : Avec Albert et Pierre pour le 3e E-Prix de Monaco

Après les éditions de 2015 et 2017, la course de monoplaces électriques a fait son retour sur le Rocher. Le 11 mai 2019, le 3e E-Prix de Monaco a pu compter sur la présence du prince Albert II, mais également de ses neveux, Andrea et Pierre Casiraghi, qui ont ainsi assisté à une course animée, avec des accrochages et de beaux dépassements.

Après 45 minutes au volant, Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) a passé la ligne d'arrivée en tête d'un groupe de quatre voitures très rapprochées, devant le Britannique Oliver Rowland (Nissan e.dams), le Brésilien Felipe Massa (Venturi) et l'Allemand Pascal Wehrlein (Mahindra). Selon l'AFP, le Français est le premier pilote à remporter un second E-Prix de Formule E cette saison, passant ainsi de la 6e à la 1re place du Championnat. "C'est mon premier podium à Monaco. Je suis vraiment heureux, c'est un sentiment incroyable. Je maintenais la course sous contrôle, même si, sur la fin, c'était un peu chaud (...). L'équipe était un peu stressée, mais tout était sous contrôle dans la voiture", a confié le vainqueur, comme le rapporte le site de la principauté.

Les deux fils de la princesse Caroline étaient présents du début à la fin de l'événement sportif. Si Pierre Casiraghi a fait le déplacement seul, sans sa campagne Beatrice Borromeo, son frère Andrea était quant à lui accompagné de sa femme Tatiana Santo Domingo. Le pilote belge Jacky Ickx, Michel Boeri, président de l'Automobile Club de Monaco, Jean Todt, président de la FIA et envoyé spécial de l'ONU pour la sécurité routière, ainsi que l'acteur américain John Leguizamo, étaient également de la partie.

Ce samedi était décidément sportif pour le prince Albert puisque la même journée, il a assisté au traditionnel tournoi Sainte Dévote de Rugby au stade Louis-II, en compagnie de son épouse Charlene et de leurs enfants, Jacques et Gabriella (4 ans).