Tatiana Santo Domingo : Son frère divorce, un an après son mariage de folie

La noce avait été tellement extravagante que leur union semblait à toute épreuve... Que nenni ! Tout juste un an après leur rocambolesque mariage sur le thème d'Halloween, l'histoire de Julio Mario Santo Domingo et de Nieves Zuberbühler a viré au cauchemar : le frère cadet de Tatiana Santo Domingo (épouse d'Andrea Casiraghi et bru de la princesse Caroline de Hanovre) et la belle journaliste argentine divorcent !

Leur rupture, après trois années de relation, a été rapportée par l'édition espagnole de la revue Vanity Fair, qui avance pour motif une explication classique : "incompatibilité de caractères" - variante de la désignation usuelle chez les stars américaines, à savoir "différends irréconciliables". Le couple, qui s'était marié civilement au printemps 2015, était pourtant sur la même longueur d'onde à l'heure de s'unir devant Dieu pour le meilleur et pour le pire, le 29 octobre 2016 à New York.

Pour le meilleur du pire, aussi : ce soir-là, c'était un vrai défilé de monstres aux abords et dans l'église de la Visitation de la Bienheureuse-Vierge-Marie, au coeur du quartier de Red Hook (au sud de Manhattan et dans l'ouest de Brooklyn) ! Tatiana Santo Domingo en Maléfique, son amie et associée Dana Alikhani en déesse de la destruction, la princesse Alexandra en look gothique... Même la princesse Caroline avait joué le jeu de ces noces funèbres, auxquelles prenaient part également Heidi Klum (alors en couple avec Vito Schnabel), le mannequin Valeria Mazza, Julia Restoin Roitfeld ou encore le prince Christian de Hanovre et sa compagne Alessandra de Osma (qui viennent de se marier civilement). La presse locale, épatée, n'avait pas hésité à qualifier l'événement de "mariage de l'année". Mais de Halloween à un requiem, il n'y a qu'un pas - ou un an...

Le richissime Julio Mario Santo Domingo, l'un des propriétaires de l'empire de la bière SABMiller et héritier d'une colossale fortune familiale après les décès de son grand-père (disparu en 2011) et son père (mort d'un cancer en 2009), avait rencontré Nieves Zuberbühler, petite-fille de Magdalena Nelson Hunter de Blaquier, illustre figure féminine d'Amérique latine, à New York début 2014. Le couple s'était marié assez rapidement, un an plus tard, en petit comité, afin de résoudre les problèmes de titre de séjour de l'Argentine, qui devait renouveler sa green card. Le couple était apparu ensemble en juillet dernier à Hanovre pour le mariage du prince Ernst August junior et d'Ekaterina Malysheva. Rien ne semblait donc présager que leur propre union tournerait court si vite.