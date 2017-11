Christian de Hanovre et Sassa de Osma : Beaux mariés devant Caroline et son clan

Quelques mois après le prince Ernst August (fils) de Hanovre, qui a convolé en justes – et somptueuses – noces avec la créatrice de mode russe Ekaterina Malysheva, désormais enceinte de leur premier enfant, le prince Christian de Hanovre, son frère cadet âgé de 32 ans, s'est à son tour marié. Une union civile qui préfigure un grand mariage religieux en Amérique du Sud au mois de mars prochain.

Second fils du prince Ernst August de Hanovre, le prince Christian de Hanovre a épousé civilement sa magnifique compagne péruvienne, Alessandra de Osma (26 ans, mannequin depuis ses 16 ans et diplômée en droit), dimanche 26 novembre 2017 à Londres, ville de résidence de la mère du marié, Chantal Hochuli. Le couple, qui vit en réalité à Madrid, s'est présenté au bureau des registres de Chelsea et Westminster, lequel avait pris des allures d'enclave monégasque dans la capitale anglaise : non seulement la princesse Caroline de Hanovre s'était déplacée pour assister au mariage de son beau-fils, mais également ses quatre enfants étaient présents.

Outre la benjamine, la princesse Alexandra de Hanovre, les toujours discrets Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, régionaux de l'étape (ils vivent de longue date à Londres), étaient ainsi de la noce, une semaine après leur participation aux célébrations de la Fête nationale monégasque sur le Rocher, tout comme Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo d'une part, et même Charlotte Casiraghi et son compagnon Dimitri Rassam d'autre part. Tout ce beau monde a posé en groupe sur les marches du bâtiment administratif pour quelques photos souvenirs de ce jour marquant, dont le média péruvien Diarrio Correo a publié de nombreuses images. Au centre, Alessandra de Osma, dite "Sassa", apparaissait lumineuse, habillée d'un manteau en tweed crème de la collection Chanel automne-hiver 2017 et chaussée de talons Aquazzura. Elle avait avec elle son amie et compatriote Alejandra de la Puente pour témoin, rôle que le prince Ernst August remplissait quant à lui pour son frère Christian.

Le cortège s'est ensuite rendu au Ritz pour savourer joyeusement un "petit-déjeuner de mariage".