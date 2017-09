Ernst August de Hanovre : Ekaterina enceinte, un bébé après leur mariage de rêve

Ernst August de Hanovre va devenir grand-père. Son fils aîné, qui porte le même nom, et son épouse, la créatrice de mode russe Ekaterina Malysheva, attendent leur premier enfant. La naissance est attendue pour le mois de mars 2018, selon les gazettes spécialisées.

C'est le magazine people allemand Bunte qui publie en exclusivité cette information qui pourrait ne pas spécialement ravir le futur grand-père. En effet, l'époux de Caroline de Hanovre, avec qui il a eu Alexandra de Hanovre (18 ans) et dont il est séparé mais pas divorcé, s'était publiquement opposé aux noces de son fils aîné dans le journal allemand Handelsblatt : "La décision n'a pas été facile à prendre pour moi étant donné que cela concerne mon fils, disait-il quant à sa décision de ne pas assister au mariage, célébré le 8 juillet 2017 à Hanovre. Mais je suis obligé de faire ainsi pour préserver les intérêts de la Maison de Hanovre et les biens, y compris les biens culturels, qui sont sa propriété depuis des siècles. Je continue à espérer que mon fils finisse par penser à l'intérêt supérieur de notre famille et cède. Je suis prêt pour qu'on discute et qu'on se réconcilie." Ernst August a mis sa menace à exécution et n'a pas assisté aux noces de son fils de 34 ans.

Un mariage de rêve

Pour autant, malgré la brouille familiale, le mariage d'Ernst August (par ailleurs filleul de Felipe VI d'Espagne et Constantin II de Grèce) et Ekaterina a tenu toutes ses promesses. Et le jeune prince allemand a pu compter sur la présence de sa mère Chantal Hochuli et de son jeune frère Christian, né en 1985, lequel devrait prochainement épouser sa compagne de longue date, Alessandra de Osma. Ernst August junior était aussi entouré de Caroline de Monaco et de ses trois aînés, Charlotte, Pierre et Andrea Casiraghi. La cérémonie s'est déroulée au château de Marienburg, fief familial, qui lui appartient mais que son père aimerait qu'il restitue ainsi qu'un certain nombre de "cadeaux" reçus entre 2004 et 2006.

Selon un communiqué de la Maison de Hanovre, Ernst August junior et Ekaterina se sont fiancés en Grèce en août 2016 après cinq ans de relation.