Taylor Hill : Canon en bikini et détendue avec son chéri

C'est ce qu'écrit Taylor en légende d'une image mise en ligne sur Instagram ce lundi 15 mai. Le mannequin profitait alors d'un après-midi ensoleillé sur une plage en compagnie de son chéri Michael Stephen Shank, auteur des clichés. Un instant en amoureux immortalisé en photo que mademoiselle Hill a partagé avec ses 8,1 millions d'abonnés.

Dans un bikini au top jaune et au bas vert, un bandana en guise de serre-tête et d'indispensables lunettes de soleil sur le nez, Taylor pose agenouillée et contemple l'océan. La jeune femme était en voyage en Floride, afin de réaliser une séance photo pour la marque Victoria's Secret dont elle est l'une des égéries.

Avant d'enfiler son maillot deux-pièces, Taylor Hill s'est brillamment illustrée au cours du Met Gala 2017, dans une robe Carolina Herrera.

Ce week-end, la jeune femme a souhaité une joyeuse fête des Mères à sa maman, Jen, en postant sur Instagram une photo d'elle bébé, endormie dans ses bras.