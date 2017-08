Taylor Swift efface tout sur ses réseaux sociaux : Ses fans en panique

Plusieurs indices laissent à penser que tout est calculé du côté de Taylor Swift et qu'il s'agit bien d'un retour dans la musique. Trois ans avant ce 18 août 2017 où elle a effacé toute sa vie 2.0, Taylor Swift sortait son album à succès 1989 et dévoilait pour la première fois son tube interplanétaire Shake It Off.

Un internaute a repéré que la star était officieusement prévue dans l'émission Good Morning America le 31 août. Pour les plus geeks, le javascript de son site (bien évidemment inaccessible) a été remplacé par le code ivegotablankspace, référence à son single extrait de 1989. Un message secret dans lequel il est écrit "that's what they don't see" (C'est ce qu'ils ne voient pas) pourrait être le titre de son prochain single. Enfin, la rumeur court que Taylor Swift pourrait faire son retour sur scène lors des MTV VMAs, devant sa rivale Katy Perry.