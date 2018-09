Taylor Swift et Joe Alwyn : Amoureux ultra-discrets... qui comptent bien le rester

Rejoindre la même voiture mais avec des départs échelonnés, se cacher sous des capuches ou des parapluies pour aller à la gym, toutes les tactiques sont bonnes pour tromper les paparazzi. Taylor Swift et Joe Alwyn en ont usé au début de leur relation avant de laisser progressivement retomber leur garde. Mais pas au point d'aller jusqu'à poser ensemble sur un tapis rouge.

Acteur en pleine ascension, qui se trouvait le 30 août dernier à la 70e Mostra de Venise pour présenter le film The Favourite avec Emma Stone et Nicholas Hoult, Joe Alwyn s'impose de plus en plus dans le paysage cinématographique tandis que Taylor Swift demeure l'une des popstars incontournables, surtout aux Etats-Unis. Parce que le comédien de 27 ans et la chanteuse de 28 ans forment un couple ultra-discret depuis maintenant deux ans, sans aucune confidence, le sujet de leur romance s'apparente à un vrai défi pour les journalistes. L'un d'entre eux s'y est récemment risqué, sans succès.

En interview pour l'édition britannique de Vogue, Joe Alwyn s'est montré on ne peut plus clair envers son interlocuteur. "Je suis au courant que les gens veulent connaître cette facette de l'histoire mais j'ai réussi à être très privé et cela a bien été compris par les gens... Mais je préfère vraiment parler de travail", a-t-il répondu, coupant court aux questions concernant sa vie amoureuse.

La love story de Taylor Swift et Joe Alwyn a débuté au printemps 2017. La chanteuse américaine, qui compte Harry Styles, Calvin Harris ou encore Jake Gyllenhaal dans son tableau de chasse, avait, à l'époque, attiré l'attention en multipliant les allers et retours à Londres, où habite Joe. The Sun avait même rapporté que le couple se déguisait pour ne pas être repéré.