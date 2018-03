Taylor Swift et le clip Delicate : Accusée d'avoir copié la pub Kenzo

Taylor Swift poursuit l'exploitation de son dernier disque intitulé Reputation en sortant un nouveau single : Delicate. La chanteuse a mis en ligne le clip et a reçu un torrent de commentaires, de nombreux internautes y voyant un plagiat artistique...

Après avoir reçu le prix d'Artiste féminine de l'année à la cérémonie des iHeartRadio Music Awards, Taylor Swift a diffusé son nouveau clip, appelé comme les autres à faire un tabac (Look What You Made Me Do a atteint 870 millions de vues sur YouTube et Ready for It 181 millions) mais la polémique ne s'est pas fait attendre sur la Toile... En effet, des internautes estiment que la chanteuse copie trop les mouvements de danse de l'actrice Margaret Qualley (The Leftovers) dans la publicité de Kenzo réalisée en 2017 par Spike Jonze. Ils lui reprochent aussi de mimer certaines de ses expressions. S'il y a effectivement des similitudes, force est de constater que Margaret Qualley n'a cependant inventé ni les pas de danse désarticulés ni les grimaces...