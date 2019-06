Télé-réalité : Envies suicidaires, complexes et angoisses... L'accablante étude

Depuis le lancement de Loft Story, première émission de télé-réalité en France, en 2001, de nombreux programmes ont fleuri. Les Marseillais, Les Anges, Moundir et les apprentis aventuriers, La Villa des coeurs brisés ou encore Les Princes de l'amour font les beaux jours de NRJ12, W9 et TFX. Mais les effets sur les téléspectateurs souvent jeunes de ces émissions ne sont pas négligeables.

L'association britannique Mental Health Foundation a mené l'enquête sur plus de 4000 personnes âgées de 18 à 25 ans. Et le résultat est quelque peu préoccupant. En effet, 24% des sondés affirment que ces émissions de télé-réalité leur ont fait développer des complexes physiques. Il faut dire que le profil type du candidat – parfaitement musclé, à la peau nette et bronzée – et de la candidate – au corps souvent siliconé – ne représente pas la majorité des Français. Ces silhouettes modifiées par la chirurgie esthétique et autres artifices font également ressentir aux téléspectateurs des sentiments négatifs comme de l'angoisse, de la honte et du dégoût vis-à-vis de leur propre corps.

Ce mal-être s'est traduit chez 23% des jeunes interrogés par des pensées suicidaires. Enfin, 15% des sondés confient avoir accepté de se faire du mal volontairement en regardant ces émissions qui accentuent leurs complexes physiques et leur en donnent même des nouveaux. En bref, le visionnage de ces programmes de télé-réalité a un impact direct sur l'estime de soi. Une étude qui pourrait, peut-être, faire évoluer les critères de sélection lors des castings...