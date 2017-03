Teri Hatcher : Les photos et le récit de son séjour de charme à Paris !

Les stars boudent Paris ? Pas toutes ! Si Kim Kardashian n'est plus très motivée à l'idée de revenir dans la capitale française, ce n'est pas le cas de l'actrice Teri Hatcher, qui semble avoir fortement apprécié son séjour chez nous !

L'ex-star de Desperate Housewives était l'invitée, samedi 25 mars, de Disneyland Paris pour le lancement des célébrations à l'occasion de ses 25 ans. Teri Hatcher, qui avait embarqué avec elle son papa Owen, a donc arpenté les allées du célèbre parc d'attractions avec le sourire, s'amusant par exemple comme une folle dans le Train de la mine et gratifiant les badauds qui la reconnaissaient de petits signes de la main.

La star, que l'on retrouvera prochainement dans la série Supergirl, a aussi largement visité la ville. Descendue au très chic hôtel Four Seasons à deux pas des Champs-Élysées, l'actrice s'est notamment rendue à la tour Eiffel et a immortalisé le moment par un selfie. Elle a aussi fait un saut au Moulin-Rouge, posant là encore pour une photo souvenir auprès d'une partie de la troupe. Sur Instagram, où elle a quotidiennement documenté son séjour. On a ainsi découvert qu'elle avait visité le musée d'Orsay, le quartier de Montmartre et le Sacré-Coeur, l'Odéon, le square Jehan Rictus, le Louvre... Plus surprenant, elle a appris à faire des crêpes au château de Versailles !

Teri Hatcher, qui s'est offert un voyage cliché mais réjouissant, n'a pas non plus manqué de goûter à la cuisine française. Outre ses repas au Four Seasons, elle a par exemple dîné au restaurant Allard dans le 6e arrondissement (un établissement du groupe Alain Ducasse). "Nous avons marché presque trois kilomètres le long de la Seine, où nous avons découvert des lieux magnifiques et perdu toute la culpabilité qu'on aurait pu avoir à cause de ce fabuleux dîner français si classique composé d'escargots, de canard et d'île flottante. Et bien sûr de vin. Papa s'est presque endormi à table", a-t-elle déclaré.

Espérons qu'elle réussira à faire passer le mot à Hollywood : il fait bon vivre à Paris...