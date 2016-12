Kim Kardashian, Natalie Portman, Lilian Renaud : Traumatisés par Paris...

Certes Paris fait rêver, à juste titre, et chaque année elle se hisse dans le top 3 des villes les plus visitées au monde. Mais force est de constater que l'année 2016 aura été difficile pour la Ville lumières... Plusieurs stars ont enfoncé la capitale française après leur passage.

L'exemple le plus marquant reste sans conteste lié à l'agression dont a été victime la star de télé-réalité Kim Kardashian. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, la star de télé-réalité américaine est agressée dans la chambre de l'hôtel particulier dans lequel elle réside par plusieurs hommes armés et déguisés en policiers. Ligotée, elle s'est fait voler 10 millions de bijoux et reste sous le choc. Nul doute que son prochain passage à Paris risque de se faire sous haute sécurité... Enfin, si elle revient ! Une affaire qui a alors salement écorné l'image de la ville puisqu'elle a fait les gros titres aux quatre coins du monde. Au point que les politiciens se sont sentis obligés de réagir ! Anne Hidalgo, la maire de Paris, a ainsi déclaré : "Je condamne l'agression subie cette nuit par Kim Karda­shian, alors qu'elle se trou­vait dans son hôtel. Je lui fais part de mon soutien et je tiens à lui dire qu'elle sera toujours la bien­ve­nue à Paris."

Autre star agressée : la jolie actrice indienne Mallika Sherawat. Celle qui est également mannequin a été victime d'une violente agression à Paris, le vendredi 11 novembre, alors qu'elle rentrait à son domicile rue de la Faisanderie (16e arrondissement) en compagnie de son amoureux. La star a été agressée par trois hommes dans le hall de son immeuble...

Les Parisiens n'ont pas non plus laissé une bonne image à Natalie Portman, qui a fini par regagner les États-Unis l'été passé avec son mari Benjamin Millepied. "Les Français sont dans le jugement, en tout cas à Paris, à propos de votre façon d'être mais aussi de ce que vous portez. Vous ne pourrez jamais porter des vêtements de sport dans la rue ni même des sandales. Les Français étaient trop détachés et ne souriaient jamais", a-t-elle dit.

Enfin, si Paris n'y est pas pour grand-chose, elle a aussi marqué le jeune chanteur Lilian Renaud à cause des attentats survenus quelques semaines avant son passage en 2016. Originaire du village de Mamirolle dans le Doubs, Lilian Renaud ne cache pas que la capitale ne l'attire pas. "Paris est une ville qui me fait un peu peur, mais là, quand je suis revenu, c'était pire !", disait-il en mars dernier.

Espérons que ses stars redonneront une dernière chance à la plus belle ville du monde !

Thomas Montet