The Boyfriend avec James Franco : Qui est sa "fiancée" Zoey Deutch ?

Son nom n'est pas encore sur toutes les lèvres mais son doux visage commence à s'imposer à Hollywood. Zoey Deutch, 22 ans, est une actrice californienne dont on va de plus en plus entendre parler avec la sortie de la comédie délirante The Boyfriend – Pourquoi lui ?. Zoom sur celle qui joue la promise de James Franco.

Connue pour avoir joué dans la série Ringer et dans le film Vampire Academy, Zoey Deutch n'a pas débarqué par hasard à Hollywood. La jeune femme n'est autre que la fille du réalisateur (de séries notamment, comme Jane the Virgin ou True Blood) Howard Deutch et de l'actrice Lea Thompson qui avait tenu le rôle de Lorraine dans la trilogie mythique de Retour vers le futur. Sa soeur Madelyn Deutch (25 ans) est également comédienne, elle est apparue dans la série Outcast (coréalisée par leur papa).

Zoey Deutch commence sa carrière en 2010 dans la série de Disney Channel La Vie de croisière de Zack et Cody dans laquelle elle interprète Maya Bennett, l'intérêt amoureux de Zack Martin. En 2011, elle apparaît dans le film Mayor Cupcake aux côtés de sa mère et de sa soeur. Certes, elle a dû être déçue quand sa courte scène dans The Amazing Spider-Man a été coupée au montage, mais sa patience et son travail lui permettront de se faire remarquer ailleurs. Ainsi, l'an dernier, elle a donné la réplique dans Dirty Papy à Zac Efron et au grand Robert De Niro, pas moins !

Visiblement très à l'aise dans les comédies déjantées, elle a été un choix évident pour The Boyfriend, où elle présente à son père, incarné par Bryan Cranston, son fiancé, un milliardaire complètement barré que James Franco a pris manifestement beaucoup de plaisir à jouer. Dans la vraie vie, Zoey Deutch n'est pas prête de se marier puisqu'elle vient de rompre avec l'acteur canadien Avan Jogia, son amoureux depuis cinq ans.

The Boyfriend – Pourquoi lui ?, au cinéma le 25 janvier 2017.