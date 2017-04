The Voice 6 – Claire Gautier : Après le coup de gueule, les excuses !

La prochaine fois, Claire Gautier (17 ans) devrait tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler.

À la suite de la diffusion de la première saison des battles de The Voice 6 (TF1), samedi 15 avril 2017, l'ancienne protégée de Mika – repêchée par Zazie après sa défaite face à Lou Mai – a regretté que la production ait coupé au montage une partie montrant les coachs qui ne tarissaient pas d'éloges à son sujet. "Zazie, Florent Pagny et Matt m'ont pourtant bel et bien dit des choses merveilleuses. Zazie et Pagny se sont même rangés de mon côté. Je dois vous avouer que je trouve ça injuste. Certes, j'ai perdu ma battle. Mais le fait d'être repêchée dans l'équipe de Zazie ne doit en aucun cas faire l'impasse sur les commentaires des autres coachs", a-t-elle confié à Var Matin. Après quoi, elle a crié sa colère sur Twitter, un coup de gueule largement repris dans les médias.

Choquée par les proportions que l'affaire a prises, Claire a souhaité faire son mea culpa sur les réseaux sociaux. "Je ne voulais pas que ça en arrive jusqu'à faire un buzz et que ça prenne des proportions aussi énormes. The Voice est une aventure magnifique (...), une expérience très enrichissante qui m'a permis de grandir d'un certain point de vue (...). On peut tous faire des bêtises, c'est comme ça qu'on apprend. Alors je voudrais remercier la production, les directeurs des castings et toute l'équipe. Et je m'excuse de l'erreur que j'ai causée", a-t-elle écrit.

Le Talent a aussi accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs afin d'expliquer qu'elle avait "juste été déçue du montage de l'émission" car elle attendait "beaucoup des commentaires, qui avaient déjà été coupés aux auditions à l'aveugle".

"Je ne pensais vraiment pas que ça en arriverait là. J'ai eu le directeur de casting pour mettre les choses au clair (...). Maintenant, je vais faire attention (...). Je n'ai pas pensé aux conséquences puisque je ne pensais pas que ça ferait autant de bruit", a-t-elle conclu.