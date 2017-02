The Voice 6 : Vincent Vinel magistral, Will Barber, Marius et Agathe épatent

Samedi 18 février 2017, TF1 lançait la 6e saison de The Voice. Si Garou a quitté l'aventure cette saison, M. Pokora a pris la relève aux côtés de Zazie, Mika et Florent Pagny. Les coachs ont-ils réussi à obtenir les Talents de leurs rêves ? L'aventure commence... maintenant !

Après un show des coachs sur Sympathy For The Devil des Rolling Stones, le premier Talent fait son entrée sur le plateau des auditions à l'aveugle...

Marius

Marius est un barman lillois de 25 ans (très beau gosse !) qui veut se prouver qu'il peut avoir un avenir dans la chanson, une passion qu'il a découvert à 16 ans dans un bus grâce à un musicien... Il a commencé à jouer de la guitare pour séduire les filles. Ce soir, Marius vient rechercher une légitimité, une reconnaissance de la part des professionnels. Son père est convaincu qu'il saura faire la différence. C'est sur All I Want de Kodaline qu'il a choisi de se produire.

Dès les premières secondes chantées, M. Pokora et Zazie appuient sur leur buzzer respectif. Florent Pagny ne tarde pas à les rejoindre tant la voix du jeune Marius est envoûtante. Mika est le dernier à se manifester. "Tu es assez singulier et généreux, chapeau", a commenté Zazie. "J'aimerais énormément travailler avec toi", a ajouté M. Pokora.

Marius choisit d'intégrer l'équipe de Zazie.

Loup

Loup a 16 ans, il est lycéen, il a commencé à se voir comme un artiste en apprenant le piano à l'école, et il est venu au chant progressivement. S'il participe cette année à The Voice, c'est qu'il a vu le parcours d'Antoine l'an dernier (un candidat du même âge) et qu'il souhaite montrer de quoi il est capable à son tour. Ce soir, avec Uptown Funk de Bruno Mars & Mark Ronson il veut se faire remarquer face à nos 4 célébrités.

Malheureusement, sa prestation n'est pas parfaite, il y a beaucoup d'imperfections... "C'est un peu brouillon", commente notamment Florent Pagny.

Loup quitte l'aventure ce soir.

Hélène

La jeune fille a 16 ans, elle est lycéenne à Narbonne. Elle est rentrée au Conservatoire à 7-8 ans, elle s'est spécialisée dans le lyrique. Elle espère que le concours lui donnera l'assurance dont elle manque. Elle a choisi de ne pas participer à The Voice Kids pour pouvoir être la plus petite dans la cour des grands. Ce soir, elle chante La nuit je mens d'Alain Bashung.

Dès les premières notes, Hélène fait sensation auprès des coachs. Mika trouve sa voix très jolie, Florent Pagny est conquis par ses graves. Au final, Florent Pagny et Zazie buzzent à la dernière seconde. "On ne peut pas te laisser partir !", affirme le chanteur de Ma liberté de penser.

Hélène choisit d'intégrer l'équipe de Zazie.

Lisandro Cuxi

Lisandro a déjà participé à The Voice Kids 2 (il a même été en finale dans l'équipe de Jenifer), il est de retour dans la version adulte ! Il est bouillant, il est ravi de recevoir le soutien de son ancienne coach qui le rassure, les coachs de The Voice 6 prendront soin de lui. Il a choisi de défendre ses chances avec Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake.

Dès les premières secondes, M. Pokora et Mika se retournent et sont super enthousiastes devant cette version repensée. Florent Pagny et Zazie leur emboitent le pas, le public est conquis. C'est une standing ovation ! Zazie indique qu'elle ne pense pas être la meilleure coach pour le jeune homme, M. Pokora fait comme une déclaration artistique au jeune Talent.

Lisandro rejoint la team M. Pokora.

Fanny Beaumont

Fanny a 28 ans, elle est commerciale et se produit dans des cabarets sur son temps libre. Elle a un CDD dans la téléphonie et espère avoir bientôt un CDI dans le monde la musique. Elle vibre pour la musique, son rêve est d'être sur scène tout au long de sa vie. Elle veut avoir ses musiciens et se produire partout grâce à l'émission. Ce soir, elle chante Dernière danse d'Indila.

La prestation débute et Zazie semble touchée par l'interprétation de la jeune femme. Tous ont cependant l'air de penser qu'il manque un petit quelque chose et aucun coach ne se retourne finalement. Fanny est tout de même très contente d'être venue.

Fanny Beaumont quitte l'aventure The Voice ce soir.

Vincent Vinel

Vincent a 20 ans, il vit à Paris, il a été adopté à 2 ans et demi et a des problèmes de vue depuis sa naissance... Il ne voit que de très près. En contre-partie, il a l'oreille absolue ! "Je suis le super-héros de l'oreille", plaisante-t-il. Il a voulu faire le conservatoire mais indique qu'on lui a dit de "dégager" car les intervenants ne savent pas lire le braille musical. Il ne s'en cache pas, il est plus que prêt pour les auditions "à l'aveugle". Ce soir, il tente de se faire remarquer avec une reprise de Lose Yourself d'Eminem.

Sur scène, Vincent désarçonne d'abord avec un chant quasi-lyrique et provoque la stupéfaction des coachs en enchaînant avec un rap. M. Pokora est le premier à se manifester ! Mika ne traîne pas à montrer son intérêt. Florent Pagny est le 3e à buzzer. Après la prestation, tous entourent le jeune Talent et attendent fébrilement son verdict.

Vincent Vinel rejoint la team Mika.

Agathe

Agathe est une jeune fille de 20 ans, elle aimerait faire de sa passion son métier. Avec ses parents, elle avait pourtant prévu de se dédier à la physique-chimie mais l'appel de la chanson est trop fort... Elle a abandonné ses études ! "Si l'un des quatre coachs se retourne, je pense que mes parents seront un peu rassurés. Ça me donne une patate de fou !", affirme-t-elle. Elle a choisi de chanter Je dis aime de M.

Sa prestation est très envoûtante ! Zazie est tout de suite séduite et buzze, M. Pokora la suit de très près. En fin de prestation, quand Agathe monte, Florent Pagny est conquis et se retourne finalement. Mika l'imite dans la foulée. C'est un triomphe pour la jeune Agathe ! Place à la bataille des coachs...

Agathe choisit de poursuivre la compétition au côté de Mika.

Marcos Adam

Marcos a 32 ans, il vit à Paris et a choisi de défendre ses chances avec I Can't Stand The Rain de Tina Turner. On découvre sa prestation à l'instar des coachs, sans voir l'artiste...

La prestation débute et les coachs se demandent s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille tant les aigus sont maîtrisés. Florent Pagny n'est pas convaincu, pour lui, ça manque de dynamique et de muscle. Zazie aime bien le groove... Malheureusement, l'aventure s'arrête ici. "Je vais continuer dans la musique", affirme-t-il.

Marcos quitte l'aventure ce soir.

Will Barber

Will a 41 ans, il vient de Gruissan, c'est un gérant de restaurant. Son père lui a offert sa première guitare à l'âge de 7 ans. Il adore la musique soul, blues, le rock. Il veut vivre de sa musique, et sa femme Béatrice le soutient dans sa démarche. Il veut se faire remarquer avec un style très épuré, une musique pure. Il a choisi de reprendre Another Brick In The Wall des Pink Floyd.

A peine a-t-il commencé à chanter que Zazie est retournée dans tous les sens du terme. Florent Pagny est très intéressé, surtout quand il découvre le coffre du Talent. Il se retourne, suivi par M. Pokora et Mika. Zazie veut à tout prix Will dans sa team... et son souhait est exaucé.

Will Barber rejoint la team Zazie !

Syrine

Syrine a 17 ans, elle vient de Mandelieu, elle chante depuis l'âge de 9 ans. Elle a perdu sa soeur jumelle, elle chantera pour cette soeur disparue ce soir. "Le chant peut tutoyer les étoiles", a-t-elle lancé. Son papa n'a jamais voulu la voir chanter, et ce soir elle ne l'a pas invité à venir la voir dans l'émission. Elle espère qu'il sera fier d'elle. Coup de théâtre, une fois que Syrine arrive sur scène, son père fait son entrée en coulisses auprès de la famille. Syrine ne le saura qu'à son retour... après avoir affronté les coachs avec sa reprise de Comme toi de Jean-Jacques Goldman.

Sa voix grave fait fureur, Florent Pagny est le premier coach à se retourner... et le seul. "Ta voix est pleine de petites imperfections mais on s'en fiche", lui lance Zazie.

Syrine rejoint l'équipe de Florent Pagny.

Patrizia Grillo

Patrizia a 51 ans, elle vient de Corse et elle est chanteuse et comédienne de métier. La scène, elle connaît déjà très bien. Ce soir, elle veut fêter ses 30 ans de carrière puisqu'elle tournait dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch il y a pile 30 ans. Elle estime n'avoir rien à perdre et tout à gagner... Elle chante ce soir la chanson du film Qui me dira de Nicole Croisille.

La prestation débute et Florent Pagny est sûr qu'il s'agit d'une "dame". Personne ne se retourne sur cette performance mais le public est debout ! Les coachs enfreignent la règle et rejoignent la chanteuse sur scène avant qu'elle ne s'en aille.

Patrizia quitte l'aventure...

Fonetyk et Dama

Le duo de 28 et 29 ans vient de Meaux, l'un est chauffeur poids lourds, l'autre est responsable de magasin. Fonetyk fait du rap, Dama est plus chanteur. Ils veulent proposer quelque chose d'original sur scène, ils affirment ne pas manquer d'énergie. Ils rêvent de voir M. Pokora se retourner sur leur prestation vu qu'ils ont les mêmes influences. Ils chantent Cosmo de Soprano.

La prestation met l'ambiance mais les coachs ne semblent pas décidés à se retourner. Ils doutent de leur capacité vocale malgré leur énergie. Finalement, M. Pokora les buzze. Le voeu du duo a été exaucé ! Mika estime qu'ils peuvent faire carrière car de toute façon, les chanteurs qui marchent en ce moment ne sont pas forcément des grandes voix... M. Pokora est ra-vi.

Fonetyk et Dama rejoignent la team M. Pokora !

Candice Parise

Candice a 29 ans, elle habite à Paris. Elle a fait l'école américaine étant petite, là où la musique était "aussi important que les maths et le français". La musique est une libération pour elle, elle a fait de la comédie musicale à Londres, elle est partie en Asie grâce à Notre-Dame de Paris et Roméo & Juliette. Elle n'a pas arrêté ces 10 dernières années, du coup elle est célibataire ! Elle veut voir ce qu'elle vaut en solo. Elle a choisi de chanter Take Me To Church d'Hozier.

Florent Pagny apprécie le grain de voix dès le début. Il a hâte qu'elle monte dans les tours ! Quand elle s'exécute, il est le premier à la buzzer. Mika et M. Pokora le rejoignent. Candice va avoir l'embarras du choix.

Candice choisit de poursuivre avec Florent Pagny !

En résumé

L'équipe de M. Pokora : Lisandro Cuxi, Fonetyk et Dama

L'équipe de Florent Pagny : Syrine, Candice Parise

L'équipe de Mika : Vincent Vinel, Agathe

L'équipe de Zazie : Marius, Hélène, Will Barber

The Voice 6, tous les samedis à 20h50 sur TF1