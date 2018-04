The Voice 7 : Maëlle et Frédéric Longbois bluffants, Hobbs éliminé !

Ce 28 avril 2018, TF1 diffusait le deuxième prime des lives de The Voice 7. Au début de l'émission de ce samedi, les coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo avaient chacun trois candidats dans leur team... La compétition s'intensifie !

Equipe Zazie : Edouard Edouard, Maëlle et B Demi-Mondaine.

Equipe Mika : Frédéric Longbois, Guillaume et Casanova.

Equipe Florent Pagny : Yasmine Ammari, Hobbs et Raffi Arto.

Equipe Pascal Obispo : Xam Hurricane, Ecco et Betty Patural.

Les candidats sont encore 12 à concourir pour remporter le titre de The Voice. Ce soir, le public va alors pouvoir voter pour sauver un Talent par équipe. Les coachs de chaque team choisiront lequel des deux Talents restants ils souhaitent garder.

Avant de commencer, BigFlo et Oli montent sur scène et chantent Dommage avec l'ensemble des Talents encore en compétition.

Team Mika

Frédéric Longbois : Je voulais te dire que je t'attends - Michel Jonasz



Lors du premier live, Frédéric Longbois a interprété I Am What I Am de Shirley Bassey et avait fait le show au piano. En fin de prestation, il s'était levé et avait ambiancé le plateau avec des danseuses du Moulin Rouge. Un véritable spectacle ! Ce soir, il va tenter de séduire une nouvelle fois avec sa reprise de Je voulais te dire que je t'attends.

Sur scène, le Talent surprend. Sur les conseils de Mika, il se dévoile tel qu'il est, loin de l'image théâtrale qui lui colle à la peau, en hommage à sa maman décédée il y a de cela deux mois. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Frédéric Longbois a fait l'unanimité avec sa prestation émouvante ! "On découvre Frédéric... Ce passé qu'il chante nous touche tous, et ça nous fait du bien. C'est un grand artiste, on est tous subjugués", déclare Pascal Obispo.

Guillaume : Let's Dance - David Bowie



Guillaume avait fait sensation lors de son premier direct avec un titre de Radiohead proposé par Mika. C'était déguisé en spationaute qu'il avait interprété No surprises, pour le plus grand bonheur des coachs, complètement sous le charme. Ce soir, pour son deuxième direct, Guillaume espère leur en mettre plein les oreilles sur du David Bowie.

Sur scène, Guillaume fait une arrivée en grande pompe ! En veste à sequins, lunettes colorées vissées sur le nez, le Talent est installé dans un fauteuil géant, tout en paillettes, porté par ses danseurs. Il finit même par se balancer sur une grande boule à facettes ! Un show digne de ce nom. "Il y a du psychédélique, du kitsch. C'est super !", déclare Zazie.

Casanova : Le chanteur - Daniel Balavoine



Casanova avait eu l'opportunité de reprendre When we were young d'Adele pour le premier live. Sur scène, il s'était montré émouvant et avait alors réussi son pari ! Ce soir, le Talent va tenter de faire mieux en interprétant Le chanteur de Daniel Balavoine, un titre imposé par Mika qui indique que l'histoire rappelle celle de son Talent.

C'est dans les coulisses que Casanova commence sa prestation, au beau milieu du staff immobile de The Voice, comme figé. Le jeune chanteur poursuit sur scène avant de finir par descendre au beau milieu du public. Une interprétation à la hauteur des attentes de Mika ! "Ta performance était superbe. C'était du vrai ! J'avais peur d'avoir été trop dur, en fait non", lance le coach.

C'est Frédéric Longbois qui est sauvé par le public. Mika décide de garder Casanova. Guillaume est donc éliminé.

Team Florent Pagny

Hobbs : Runnin' - Beyonce

Hobbs avait créé la surprise avec sa version modernisée du titre Le monde est stone de Starmania. Envoûtant et irréprochable, le Talent avait su séduire les coachs ainsi que le public. Fera-t-il mieux ce soir ? Afin d'espérer rester en lice, le chanteur choisit d'interpréter Runnin' de Beyonce.

Son challenge est de donner encore plus que les fois précédentes pour espérer être sauvé par le public, et prouver qu'il a bien sa place à ce stade du concours. Conscient que la chanson interprétée est "linéaire", Hobbs a choisi d'inviter sa chorale, avec qui il a chanté l'an passé, pour l'accompagner. Un challenge qui a payé puisque Florent Pagny, impressionné, est conquis ! "Il n'est jamais à côté, il est toujours très très puissant. Il chante comme il respire", lance-t-il.

Raffi Arto : Can't help falling in love - Elvis Presley



Le jeune homme avait la pression la semaine dernière. Alors qu'il était attendu au tournant par Florent Pagny, Raffi Arto avait finalement livré une super prestation sur Everybody Needs Somebody des Blues Brothers. Ce soir, il va tenter d'envoûter encore une fois son public avec Can't help falling in love d'Elvis Presley.

Sur scène, Raffi Arto se lance seul au piano. Tout en douceur mais aussi en puissance quand il le faut , le jeune chanteur séduit avec son interprétation du titre. Il a même droit à une standing ovation de la part des coachs. "Il a chanté comme un grand tout en restant l'enfant qu'il est", confie Florent Pagny. "On ne savait pas mais Elvis s'est réincarné. C'est son ange !", lâche de son côté Zazie.

Yasmine Ammari : Too good at goodbyes - Sam Smith

Yasmine, véritable star en Algérie, avait fait l'unanimité avec sa reprise de La Mama de Charles Aznavour lors du premier direct la semaine dernière. Ce soir, cette chanteuse confirmée choisit de se lancer sur Too good at goodbyes de Sam Smith, une chanson plus moderne. Un titre sur lequel elle est attendue au tournant par Florent Pagny...

Sur scène, Yasmine Ammari, qui avait promis de se lâcher, tient son pari. Si elle commence en douceur, la jeune femme surprend en allant très haut dans les aigus. Le résultat est clair : la chanteuse est impressionnante ! "Elle est plutôt complète, bravo", résume alors Florent Pagny qui note les falsetto parfaits de son Talent.

C'est Raffi Arto qui est sauvé par le public. Florent Pagny décide de garder Yasmine Ammari. Hobbs est donc éliminé.

Team Obispo

Xam Hurricane : Quand on arrive en ville - Starmania



Le Talent s'était, depuis le début du concours, enfermé dans un registre punk. Lors de son premier direct, Xam Hurricane avait brisé cette image en se montrant touchant avec Les Mots bleus de Christophe. Ce soir, il souhaite envoyer sur Quand on arrive en ville de Starmania.

Sur scène, Xam se donne a fond et reprend sa place de showman en chantant en direct d'une cage géante, accompagné de danseurs ! Son but était de montrer que le rock n'est pas mort. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est réussi. Et ce n'est pas Pascal Obispo qui dira le contraire. "C'est un showman, il est né pour ça !", lance alors le coach.

Ecco : L'hymne à l'amour - Edith Piaf



Ecco avait osé se lâcher lors du premier live. Décidée à ne plus se cacher derrière un piano, la jeune fille avait repris There must be an angel d'Eurythmics assise derrière l'instrument avant de finalement se lever et livrer un show digne de ce nom. Ce soir, elle souhaite séduire avec L'hymne à l'amour d'Edith Piaf.

Sur scène, Ecco se montre délicate, envoûtante, juste et en même temps puissante. La jeune femme donne de la voix et impressionne avec son interprétation de la célèbre chanson. C'est un carton plein du côté du public, mais aussi des coachs. "Ecco, c'est la pureté, la précision. Elle est rigoureuse, mélodieuse... C'est pour ça que cette chanson était parfaite pour elle", lance Pascal Obispo.

Betty Patural : Isn't she lovely - Stevie Wonder



Betty n'est pas une grande fan des chansons modernes. Ainsi, elle avait choisi d'interpréter Evidemment de France Gall lors du premier live la semaine passée. Une prestation qui avait beaucoup plus aux téléspectateurs mais aussi à Pascal Obispo. Ce soir, la jeune femme choisit d'interpréter du Stevie Wonder.

Sur scène, la talentueuse Betty montre une autre facette. Son interprétation est solaire, pleine d'énergie et de bonne humeur. La jeune femme, accompagnée d'une équipe de choristes, propose une prestation digne de ce nom. Les coachs sont unanimes : Betty Patural a fait le show.

C'est Ecco qui est sauvée par le public. Pascal Obispo décide de garder Xam Hurricane. Betty Patural est donc éliminée.

Team Zazie

Edouard Edouard : Rester femme - Axelle Red



Edouard Edouard est plein de pep's, c'est un Talent atypique selon Zazie. Après avoir repris Lady Marmalade la semaine passée, le Talent va proposer son interprétation de Rester femme, d'Axelle Red. Le but ? Que le chanteur montre une nouvelle émotion, loin du second degré auquel il a habitué le public.

Sur scène, Edouard Edouard se met à fond. Toujours très élégant, la main dans la poche, le Talent interprète à sa manière le titre d'Axelle Red et récolte une pluie d'applaudissements. Du côté des coachs, c'est également un carton plein. "C'était sobre", le félicite Zazie. "L'entertaineur on l'avait depuis longtemps. Là, je crois que c'est la première fois que j'entends le chanteur et c'était très agréable", lance quant à lui Pascal Obispo.

B Demi-Mondaine : Au suivant - Jacques Brel



La jeune femme avait fait le show la semaine dernière avec sa reprise de Crazy in love de Beyoncé version Fifty Shades of Grey. En effet, la chanteuse avait fini la prestation en embrassant langoureusement sa danseuse ! Ce soir, B Demi-Mondaine se lance sur du Jacques Brel, un artiste dont elle est fan.

Sur scène, B Demi-Mondaine s'approprie le texte et la chanson. Un bon point puisque c'est exactement ce qu'attendait Zazie lors des répétitions. Entre puissance et légèreté, la chanteuse se donne à fond aux côtés des danseuses du Crazy Horse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le show est réussi. "Reprendre Brel c'est compliqué, se l'approprier ça l'est encore plus ! Elle l'a très bien réussi", lance Florent Pagny.

Maëlle : Wasting my young years - London Grammar



Maëlle, 17 ans, avait donné de la voix sur Everybody's Gonna Learn Sometimes de The Korgis la semaine passée. Une superbe prestation de la part de la jeune femme qui avait même eu droit à une standing ovation de la part des coachs et du public !

Sur scène, Maëlle donne de la voix sur Wasting my young years de London Grammar. Bien que très jeune, le Talent séduit à l'unanimité les coachs ainsi que le public, encore une fois ! "Sa voix et sa façon de chanter sont envoûtantes ! Elle te regarde et elle te mange... Elle est terrible", lance alors Florent Pagny, complètement sous le charme.

C'est Maëlle qui est sauvée par le public. Zazie décide de garder B Demi-Mondaine. Edouard Edouard est donc éliminé.

En résumé :

Les Talents sauvés : Maëlle, B Demi-Mondaine, Xam Hurricane, Ecco, Raffi Arto, Yasmine Ammari, Frédéric Longbois, Casanova

Les Talents éliminés : Guillaume, Betty Patural, Hobbs, Edouard Edouard