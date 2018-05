The Voice 7 : Raffi Arto, Xam Hurricane, Maëlle et Casanova finalistes !

Ce 5 mai 2018, TF1 diffusait la demi-finale de The Voice 7. Au début de l'émission de ce samedi, les coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo avaient chacun deux candidats dans leur team. Mais il ne pouvait en rester qu'un par équipe pour la grande finale du 12 mai et c'était au public de voter.

Equipe Mika : Frédéric Longbois et Casanova.

Equipe Zazie : Maëlle et B Demi-Mondaine.

Equipe Pascal Obispo : Xam Hurricane et Ecco.

Equipe Florent Pagny : Yasmine Ammari et Raffi Arto.

EQUIPE MIKA

Frédéric Longbois : Nessun Dorma - Luciano Pavarotti

Après avoir séduit la semaine passée avec Je voulais te dire que je t'attends, de Michel Jonasz, le chanteur délirant s'est attaqué à un grand nom du lyrique. Un gros risque selon Mika qui craignait que le public ne le suive pas, alors qu'il a décidé de le sauver à deux reprises. Il lui a donc demandé d'oublier la technique pour être dans l'émotion.

C'est en douceur que le Talent a débuté sa prestation, de quoi faire sortir toute l'émotion en lui. Et, comme les coachs l'attendaient, il a parfaitement maîtrisé l'envolée lyrique de fin de chanson. "C'était un choix très osé. (...) Il y a une intention, une direction. Frédéric a voulu chanter toute sa vie. Et chaque semaine, il nous a étonné d'une manière ou d'une autre. Et c'est très rare", s'est réjoui Mika. Florent Pagny, qui affectionne ce registre, a également validé ce show.

Casanova : Kid - Eddy de Pretto

Grâce à sa prestation sur Le chanteur, de Daniel Balavoine, Casanova s'est fait une place dans cette demi-finale. Et cette semaine, son coach a choisi de le tester sur Kid. Le Talent devait alterner entre parole et chant. Un défi pas simple à relever pour Casanova.

Mais, à force d'entraînements, le chanteur a compris ce que souhaitait Mika et l'a parfaitement réalisé une fois sur scène. De quoi rendre son coach très fier. "Tu n'es pas du tout banal", lui a-t-il lancé.

Frédéric Longbois face à Casanova : La Carioca - Gérard Darmond et Alain Chabat

Véritable show pour leur premier duo. Classe en costume, les deux Talents ont donné un cours de Carioca à tout le monde. On en aurait presque oublié leur voix tellement leur duo était hilarant.

Au final, c'est Casanova qui a été désigné par le public pour être finaliste.

EQUIPE ZAZIE

Maëlle : Diego libre dans sa tête - France Gall

Du haut de ses 17 ans, Maëlle a déjà tout d'une grande. La semaine dernière, elle impressionnait avec Wasting my young years, de London Grammar. Cette semaine, c'est sur le titre Diego libre dans sa tête qu'elle défendait sa place pour la finale. Un choix qui l'a bouleversée tant c'est un monument de la chanson française.

Son objectif ? Se dévoiler et montrer ses émotions. On peut dire que son défi était relevé. Malgré son innocence, elle a encore prouvé qu'elle avait sa place dans le concours. Une fois sa prestation terminée, Zazie était au bord des larmes.

B Demi-Mondaine : The Show Must Go On - Queen

Après Au suivant, de Jacques Brel, c'est à The Show Must Go On qu'elle s'est attaquée. Malgré la fatigue, elle souhaitait livrer un beau spectacle au public pour faire honneur à ce titre qui lui a donné envie de chanter. "Il faut qu'elle prenne appui sur ses émotions", a expliqué Zazie.

Dans un ring de boxe, B Demi-Mondaine a prouvé qu'elle était une battante. Puissance et émotion étaient les maitres mots de sa prestation. Elle a prouvé qu'elle n'était pas prête à céder sa place. "Hier, il faut savoir que cette personne m'a dit qu'elle allait prendre une autre chanson, en panique. (...) Grâce au coach technique? ils vont chercher des choses qu'ils ne faisaient pas avant", a déclaré sa coach.

Maëlle face à B Demi-Mondaine : I put a spell on you - Nina Simone

Intensité est le mot qui nous vient à l'esprit pour qualifier ce duo d'exception. L'une est plutôt dark, l'autre innocente et pourtant, elles se complétaient parfaitement et ont offert un beau moment de musique au public.

Ce dernier a voté en majorité pour Maëlle. Elle a donc la chance d'être finaliste et sera de retour la semaine prochaine.

EQUIPE PASCAL OBISPO

Xam Hurricane : Et maintenant - Gilbert Becaud

Oubliée la chanson Quand on arrive en ville de Starmania interprétée lors du dernier live. Ce soir, il voulait faire oublier son côté rebelle et showman afin que tout le monde se concentre sur sa voix. Il ne devait également pas zapper le côté émotion de la chanson.

Seul face au micro, avec les conseils de son coach en tête, Xam s'est mis dans sa chanson et a livré une prestation bouleversante. A fleur de peau, il a tout donné en puissance à la fin de sa prestation. De quoi surprendre les coachs. "Il la chante en pensant que c'est terminé. Quoi qu'il arrive, il voulait partir en beauté avec quelque chose qui était lui", a révélé Pascal Obispo. Il a d'ailleurs tout donné au point... de "casser" un pied de micro.

Ecco : Rolling in the deep - Adele

Chanson de haut vol pour Ecco (17 ans) et qui n'a rien à voir avec son Hymne à l'amour de la semaine passée. Pour Roling in the deep, il fallait de la puissance et une technique irréprochable. Un défi qui n'effrayait pas son coach. Il souhaitait simplement qu'elle lâche prise. De son côté, Ecco était très stressée et n'a pu retenir quelques larmes lors des répétitions.

Cela ne l'a pas empêchée de mettre le feu sur scène comme à son habitude. Pétillante, la jeune chanteuse s'est donnée pour prouver à son coach qu'elle était capable de s'affirmer. Mission réussie, Pascal Obispo était conquis : "Elle a encore progressé. Bravo, je ne m'attendais pas à ça."

Xam face à Ecco : Mourir demain - Pascal Obispo/Natasha St-Pier

Il fallait s'imposer face à Xam, surtout sur un tube aussi entraînant. Ecco a donc donné le meilleur d'elle-même. Chacun d'un côté du public au départ, les deux candidats ont fini par se retrouver pour offrir un beau moment de complicité au public.

Le public a tranché et c'est Xam qu'ils ont souhaité hisser jusqu'en finale.

EQUIPE FLORENT PAGNY

Yasmine Ammari : Historia de un amor - Luz Casal

Yasmine n'aime pas se cantonner à un registre. Après avoir interprété Too good at goodbyes de Sam Smith samedi dernier, elle a donc choisi de chanter Historia de un amor. Et pour se l'approprier, elle a pris le parti de faire un couplet en arabe. Un choix judicieux selon son coach.

Yasmine a offert un véritable moment de douceur. Elle a alterné entre voix suave et voix lyrique. Un instant magique et émouvant. "Elle a la capacité de passer d'une voix à l'autre. (...) Elle va te chercher dans la profondeur. Ce qu'elle rayonne, ça te prend au fond de toi", a confié Florent Pagny. Pascal Obispo a quant à lui révélé que ça donnait envie d'écrire des chansons.

Raffi Arto : J'irai ou tu iras - Jean-Jacques Goldman et Céline Dion

La semaine dernière, le jeune homme de 16 ans avait séduit avec Can't help falling in love, d'Elvis Presley. Ce qui lui avait permis d'être sauvé une deuxième fois par le public. Ce soir, il voulait s'éloigner un peu du piano afin de proposer une prestation différente à ses fans.

Et force est de constater qu'il est tout aussi bon et que, c'est certain, ses fans iront où il ira. Alors que cette chanson est un duo à la base, Arturo a réussi à posséder seul le plateau grâce à son énergie et sa technique. Pour preuve, il a fait danser les coachs et le public. "Il est de plus en plus là et le fait de mieux en mieux. Aux répétitions, il est toujours un peu timide. Par contre dès qu'il y a le public, il est dans son élément", a lancé Florent Pagny à la fin de son show.

Yasmine Ammari face à Raffi Arto : Katchi - Ofenbach VS Nick Waterhouse

Malgré leurs univers bien différents, Yasmine et Raffi ont proposé une prestation dynamique. Complices, les deux Talents, accompagnés de jeunes danseurs, ont tout donné afin de convaincre le public de voter pour eux. un brin charmeuse, la jeune femme a une fois de plus envoûté tout le monde. Et son concurrent a brillé par sa fraîcheur.

C'est Raffi Arto qui a été désigné finaliste par le public.

En résumé :

Les finalistes : Raffi Arto, Xam Hurricane, Maëlle, Casanova

Les Talents éliminés : Yasmine Ammari, Ecco, B Demi-Mondaine, Frédéric Longbois