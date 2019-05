The Voice 8 – Leona Winter amoureuse de Lorenzo : photos et confidences

Leona Winter est l'une des favorites de The Voice 8. Depuis le début de l'aventure, elle fascine le jury grâce à sa voix, mais aussi son histoire. Un parcours qu'elle raconte à nos confrères de Gala, l'occasion d'évoquer son mari et manager Lorenzo.

"Dans le ventre de ma mère, j'écoutais du Céline Dion", confie celle qui est en réalité Rémy. Dès son plus jeune âge, le jeune Français d'origine espagnole aime chanter, se déguiser et se donner en spectacle. Quand son papa lui demande de faire une activité sportive, il choisit donc la danse. L'année suivante, il prend des cours de chant et son professeur n'est autre que Lorenzo. C'est dès l'âge de 12 ans qu'il se pose des questions sur sa sexualité. "Soudain, je n'étais plus très à l'aise. Masculin, féminin, j'étais un peu perdu", explique le jeune homme de 24 ans. Ce n'est que deux ans plus tard qu'il réalise qu'il est fasciné par la grâce et la beauté des femmes et qu'il est attiré par les hommes.

En l'apprenant, sa maman réagit bien. Son papa en revanche a un peu plus de mal. À 16 ans, Rémy quitte le lycée pour démarrer une carrière artistique. Il tient aussi un bar avec Lorenzo – devenu son compagnon –, en Espagne. Et, la veille de l'inauguration de l'établissement, son homme lui demande s'il souhaite se "mettre en femme". C'était le 16 août 2012, et Leona Winter était née. Elle se donne en spectacle en Europe et est repérée pour participer à Miss Europe Continental, une élection qu'elle remporte. À la suite de sa victoire, elle rend un bel hommage à Lorenzo sans qui elle n'en serait pas là aujourd'hui. "Je veux dire à Lorenzo Backstage Werner que si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Merci pour ton aide, merci pour ton soutien, merci pour ton professionnalisme, merci pour ta chaleur, merci pour ton amour. Merci d'être là tout simplement. Je t'aime", a-t-elle écrit sur Instagram, le 5 septembre 2017.

Leona termine ensuite sixième du concours Miss Continental et participe à la télé-réalité chilienne The Switch 2. Son parcours intéresse le casteur de The Voice qui lui propose de participer à la saison 8. Elle séduit avec sa reprise de La Voix, de Malena Ernman et intègre l'équipe de Jenifer. Elle passe avec brio l'épreuve des K.O. et des battles. Et, lors du premier prime, elle est sauvée par le public. Reste à savoir si elle brillera une fois de plus par son talent, ce samedi 25 mai 2019.