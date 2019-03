The Voice 8 : Théophile Renier, gagnant de la version Belge, agace

La compétition de The Voice se poursuivait ce samedi 16 mars 2019. Pour cette sixième soirée des auditions à l'aveugle, les coachs ont une nouvelle fois été bluffés par les candidats. Jenifer a notamment fondu en larmes après la prestation de Tania. Comme chaque semaine, le télé-crochet de TF1 a cartonné en réunissant pas moins de 5 millions de téléspectateurs. Toutefois, ces derniers n'ont pas été ravis par tous les chanteurs venus tenter leur chance.

En effet, il y en a un qui était loin de faire l'unanimité. Il s'agit de Théophile Renier. Sur le titre Malheur Malheur de Maître Gims, le chanteur de 24 ans a dévoilé sa voix grave et sa grande maîtrise de la scène au public, mais n'a suscité que l'intérêt de Julien Clerc, rapidement séduit par sa performance. La particularité du jeune homme est qu'il a déjà participé au programme en Belgique et a été le grand gagnant de cette première expérience. "Je viens remettre mon titre en jeu. Je cherche à me dépasser, ça me stimule", commentait-il. De quoi agacer les internautes, lesquels se sont empressés d'exprimer leur colère sur Twitter, reprochant aux producteurs du programme de "recycler" les candidats.

"Que fait le gagnant de 'The Voice Belgique' aux auditions à l'aveugle de 'The Voice' France ? Les casteurs recyclent toujours les mêmes", "Essaye de percer sans recommencer en plus tu choisis de revenir avec un pays frontalier", "Faut laisser la place aux autres", "C'est pas parce que tu es belge et que tu viens chez nous pour tenter de le gagner que tu auras les 2 étoiles", "Dans la rubrique foutage de gueule, on a maintenant le recyclage d'anciens vainqueurs de The Voice dans des pays voisins et qui n'ont rien fait depuis" pouvait-on lire entre autres.