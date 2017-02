The xx : Entre amour et mélancolie, le trio envoûte le Zénith de Paris

The xx avait choisi le jour de la Saint-Valentin et la ville de l'amour, Paris, pour débuter sa petite tournée française afin de présenter son troisième et dernier album studio, I See You. Rendez-vous était donné dans un Zénith qui affichait complet depuis des semaines.

Pleine à craquer de fans impatients, la salle parisienne a vibré et plané au son du populaire groupe britannique. Après la mise en bouche signée Kelela, une protégée de Romy Madley Croft (la chanteuse de The xx) qui a offert des compositions r'n'b puissantes et envoûtantes, le trio est arrivé sur scène à 21h avec son dernier single, Say Something Loving. Autour d'eux, d'imposants miroirs réfléchissaient la lumière, créant une atmosphère très particulière.

Pendant une heure et demie, les trois complices ont revisité leur déjà très riche discographie, tournant leur setlist autour de leur dernier opus dont les titres A Violent Noise, l'intimiste Performance ou encore Brave for You sont d'une efficacité redoutable. Tout en servant leurs plus célèbres titres tels que Crystallised, Islands, Intro ou VCR, suscitant l'engouement d'un public ivre de bonheur.

Aux côtés de Romy Madley Croft – qui a par ailleurs dédié le dernier morceau du soir, Angels, à sa fiancée Hannah Marshall qui était présente dans la salle –, son partenaire de scène Oliver Sim à la basse a aimanté les regards. Derrière le tandem, Jamie Smith (alias Jamie xx) a apporté la touche électronique que l'on retrouve bien plus présente sur le dernier opus, conséquence directe du succès rencontré par le DJ et producteur avec la sortie de son premier album solo In Colour. Au point de furtivement transformer le Zénith en dancefloor entre la reprise de son titre Loud Places et le rappel entamé par le génial On Hold.

Après ce concert empli d'amour, The xx a remis le couvert pour un second concert parisien le 15 février. Ils seront ensuite à Strasbourg (le 17 février) et Lyon (le 21 février).