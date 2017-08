Thibault Kuro : Son frère Quentin, autrefois en "surpoids" a bien changé...

Pari tenu pour le frère du petit ami de Jessica Thivenin et il en fier : "J'ai tenu parole et j'ai perdu 20 kilos en six semaines. Je n'ai mangé que des protéines et des légumes. Aujourd'hui, j'ai repris une alimentation plus équilibrée et je fais beaucoup de musculation", d'où la plastique de rêve qu'il affiche sans cesse sur Instagram...