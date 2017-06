Jessica Thivenin et Thibault Kuro en couple : Shanna Kress n'en revient pas !

Shanna Kress (30 ans) a beau crier sur les toits qu'elle a donné sa bénédiction au nouveau couple formé par son ex Thibault Kuro et son amie Jessica Thivenin, on ne peut que constater que tout n'est pas aussi simple que ça !

Dimanche 25 juin 2017, l'ex-star des Marseillais de W9 passée par Les Anges de NRJ12 avant de décider, une fois séparée de Thibault, de s'installer définitivement à Miami a posté une photo sur Snapchat trahissant quelque peu son état d'esprit du moment. Sur cet ancien cliché sorti tout droit de ses archives personnelles, Shanna apparaît accompagnée de celui qui était alors son compagnon et de celle qui n'était qu'une copine du couple. "Qui l'aurait cru... Cinq ans après", a-t-elle commenté encore surprise. Et de poursuivre sur un autre visuel : "Comme quoi, on ne sait jamais de quoi demain sera fait !"

Depuis que l'on sait que Jessica Thivenin et Thibault Kuro (ex-candidat des Marseillais puis des Anges de NRJ12 lui aussi) sont officiellement en couple, certains internautes n'hésitent pas à se déchaîner contre eux. C'est pour cette raison que Shanna, très amie avec son ex, avait déjà pris la parole pour les défendre.

"Laissez Jessica et Thibault tranquilles bordel ! Je ne comprends pas ce qui vous dérange ! On n'est plus ensemble avec Thibault et Jessica, c'est une copine à la base mais ce n'était pas non plus ma meilleure amie", avait-elle publié à l'attention de ses 712 000 abonnés. Une prise de parole faisant suite à un premier message publié fin mai : "Il faut se détendre avec cette histoire. Si quelqu'un doit dire quelque chose c'est moi, et moi j'en ai rien à faire ! Je discute souvent avec Jessica et Thibault de même ! Je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez sur Jess, laissez-la tranquille. J'ai été avec Thibault pendant quatre ans, aujourd'hui c'est terminé, il fait ce qu'il veut. Pourquoi empêcher deux personnes de se kiffer (si c'est le cas) parce qu'on a passé un petit moment de notre envie ensemble ? Je ne comprends pas. Stop, laissez-les tranquilles. Gros bisous les amis."