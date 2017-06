Jessica Thivenin et Thibault Kuro, un couple critiqué : Shanna Kress les défend

Depuis que l'on sait que Jessica Thivenin des Marseillais de W9 et Thibault Kuro (ex-candidat des Marseillais puis des Anges de NRJ12) sont officiellement en couple, certains internautes se déchaînent contre eux...

La raison ? Des fans de télé-réalité ne comprennent pas comment Jessica peut oser sortir – si "peu" de temps après sa rupture avec Nikola Lozina qui l'avait pourtant trompée – avec le beau gosse Thibault alors qu'elle était une amie du couple qu'il formait auparavant avec la sympathique Shanna Kress ! Trop d'émotions.

Du coup, face aux critiques qu'elle peut lire sur les réseaux sociaux, Shanna – qui vit désormais à Miami – a décidé de prendre la parole ce 10 juin 2017 pour défendre son ex-petit ami et sa copine. "Laissez Jessica et Thibault tranquilles bordel ! Je ne comprends pas ce qui vous dérange ! On n'est plus ensemble avec Thibault et Jessica, c'est une copine à la base mais ce n'était pas non plus ma meilleure amie", a-t-elle publié à l'attention de ses 712 000 abonnés.

Le 29 mai dernier, alors que la rumeur enflait déjà autour de ce nouveau couple, Shanna Kress commentait déjà avec bienveillance : "Il faut se détendre avec cette histoire. Si quelqu'un doit dire quelque chose c'est moi, et moi j'en ai rien à faire ! Je discute souvent avec Jessica et Thibault de même ! Je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez sur Jess, laissez-la tranquille. J'ai été avec Thibault pendant quatre ans, aujourd'hui c'est terminé, il fait ce qu'il veut. Pourquoi empêcher deux personnes de se kiffer (si c'est le cas) parce qu'on a passé un petit moment de notre envie ensemble ? Je ne comprends pas. Stop, laissez-les tranquilles. Gros bisous les amis."

Espérons que la jolie brune soit entendue de ses fans...