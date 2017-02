Shanna Kress fait un énorme cadeau d'anniversaire à son ex, Thibault

Shanna Kress et Thibault (ex-Marseillais de W9 passés par Les Anges 7 sur NRJ12) ne forment peut-être plus un couple mais nos deux starlettes sont cependant restées en très bons termes !

En effet, comme les 1,6 millions d'abonnés de Thibault sur Instagram ont pu le découvrir ce 17 février, Shanna a offert un très très beau cadeau à son ex pour ses 26 ans : Une sculpture "Kong" signée Richard Orlinski. "Merci à @ShannaKress83 pour ce magnifique cadeau d'anniversaire ! #Orlinski #Kong @RichardOrlinski", pouvait-on lire en légende d'un cliché montrant la sculpture dans son salon, devant un tableau représentant Batman.

Rappelons tout de même que les oeuvres de Richard Orlinski ne sont pas spécialement données et que ces Kong coûtent, selon leur taille, entre 2500 et plus de 20 000 euros !

Evidemment, les internautes - dont beaucoup espèrent une réconciliation entre les ex-tourtereaux - ont manifesté leur joie de les savoir en si bons termes. "C'est trop mignon ! Joyeux anniversaire Thibault", "Joyeux anniversaire et heureuse que votre complicité soit toujours présente", "J'aimerais vraiment que vous vous remettiez ensemble, en plus elle t'offre des cadeaux et tout... Vous êtes restés plus de 5 ans ensemble. Belle complicité", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour finir, sachez que pendant que Thibault profite de son cadeau dans le sud de la France, Shanna s'amuse en bikini à Miami avec sa copine Kim Glow.