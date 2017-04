Thibaut Courtois : Le footballeur séparé de sa fiancée... enceinte de 8 mois !

Face à l'ampleur de la rumeur dans la presse espagnole, Thibaut Courtois n'a pas eu d'autre choix que de s'exprimer et de confirmer. Oui, le footballeur belge de 24 ans est bien séparé de Marta Dominguez, enceinte de leur deuxième enfant et qui devrait accoucher dans les prochaines semaines. La jeune femme se trouve dans son huitième de grossesse.

L'actuel gardien de Chelsea a officialisé sa nouvelle situation amoureuse via un communiqué. "Ma fiancée et moi ne formons plus un couple. Nous avons décidé de mettre un terme à notre relation. C'est une décision mutuelle", indique le sportif qui précise que sa rupture avec la charmante Espagnole remonte à plusieurs mois déjà. "Nous avons repris chacun notre route et décidé de rester amis, malgré le fait qu'elle était enceinte depuis un mois. (...) Nous nous aimons, nous nous entendons bien mais notre relation est terminée. (...) Vu mon programme chargé, je n'ai pas pu m'occuper d'elle comme je le devrais. Mais le bonheur de notre futur fils est notre première priorité", complète le jeune gardien.

La presse belge indique de son côté que ce futur bébé a déjà un prénom, Nicolas. Le petit garçon rejoindra ainsi Adriana, la fille de Thibaut Courtois et Marta Dominguez qui fêtera son deuxième anniversaire en mai prochain et dont le footballeur avait annoncé, avec émotion, la naissance en mai 2015. Depuis, il n'a partagé que deux photos d'elle sur sa page Instagram.