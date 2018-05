Thierry Ardisson complexé, ses proches balancent : "Son corps l'encombre..."

Dans une biographie de Thierry Ardisson, Thierry Ier (parue ce 16 mai chez Plon), écrite par Dominique Antoine, les proches de l'animateur de Salut les Terriens et des Terriens du dimanche (C8) n'hésitent pas à parler de ses nombreux complexes physiques et de ses consignes aux cameramen de ses émissions pour les camoufler...

Dans ce livre qui a par ailleurs reçu l'aval de "l'homme en noir" – Dominique Antoine a eu accès à son entourage qui n'a pas hésité à livrer quelques confidences –, l'auteur a notamment pu interroger ses collègues mais aussi ses ex-femmes Christiane et Béatrice, sa mère Renée et son frère Patrick.

"Son corps l'encombre (...), il juge son torse insuffisamment développé, son postérieur trop imposant et ses jambes épaisses et courtes", écrit notamment Dominique Antoine avant de laisser la parole à ceux qui connaissent le mieux Thierry Ardisson. "Thierry était très beau garçon, pas bien foutu. Il pensait ressembler à une bouteille de Perrier", a par exemple statué sa première compagne Christiane avec qui il a vécu plusieurs années au début des années 70. "Il déteste danser" car il se remuerait "comme un ours, très mal", a confié sa deuxième épouse Béatrice dont il a divorcé en 2010. Son frère Patrick a quant à lui raconté sans le ménager : "Avec Béatrice, on l'appelait 'l'ancre' parce que, comme il est assez corpulent, il n'arrive jamais à sortir de l'eau."

Dans Thierry Ier, Dominique Antoine raconte également quels ordres reçoivent les équipes techniques de ses émissions afin de ménager l'animateur et son rapport au corps. "Les cadreurs et les monteurs ont des consignes strictes à observer. Seul le haut de son corps peut être montré. Les séquences de danse avec les invités sont captées de loin, dans une semi-pénombre. Thierry n'aime pas non plus être filmé de profil", peut-on lire dans les bonnes pages de cette biographie.

Thierry Ier, une biographie de Thierry Ardisson disponible depuis le 16 mai 2018 chez Plon.