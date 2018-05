Thierry Ardisson : Ce que sa femme Audrey-Crespo Mara lui interdit de faire

La saison touche presque à sa fin, Thierry Ardisson a donc fait un petit bilan lors de son interview pour le Huffington Post, ainsi que quelques révélations sur son avenir au sein de C8. Pour commencer, lorsque le journaliste a évoqué les différentes polémiques qui ont éclaboussé Salut les Terriens !, l'homme en noir a assuré ne pas être à la recherche du buzz. "Mais j'adore les polémiques", a-t-il concédé. Ce qui n'est pas toujours du goût de son épouse...

Il l'assure, en trente belles années de carrière, il n'a pas changé : "Je pense que les polémiques de cette saison venaient des gens qui me découvraient. Ceux qui me connaissaient depuis Tout le monde en parle sur France 2 ne sont pas du tout surpris. Mon public a un peu changé en même temps que mon passage de Canal+ à C8 en 2016, il s'est rajeuni, comme l'opinion a changé avec les réseaux sociaux." Eh oui, l'animateur de 69 ans a toujours le doigt d'honneur facile. Une fâcheuse habitude qui ne plaît guère à sa compagne Audrey-Crespo Mara : "Ma femme, Audrey Crespo-Mara, m'a interdit d'en faire. C'est mon côté méditerranéen, je suis Niçois, j'ai le sang chaud ! Mais ce n'est pas prévu à l'avance, je ne l'écris pas sur mes fiches. Ça pourrait, quand on connaît ma précision, mais ce n'est pas le cas."

Quoi qu'il en soit, son style plaît puisque son émission a rassemblé en moyenne 1 million de téléspectateurs sur C8. Mais, désireux de se renouveler, Thierry Ardisson a révélé que la rentrée prochaine, Salut les Terriens changerait radicalement : "C'était la dernière de Salut les Terriens telle qu'on la connaît. L'émission sous sa forme actuelle a vécu. (...) Pour la rentrée 2018, on va changer plusieurs choses comme le nom de l'émission, qui va cependant rester sur le thème des Terriens. La scénographie va également être repensée, toujours en gardant cette collision entre classique et punk. Il y a quelques semaines, j'étais devant ma télé et le décor m'est 'sorti par les yeux'. (...) Je compte aussi modifier le rythme de l'émission qui est un peu plan-plan, et enfin moderniser la mécanique et le type d'invités."

Il compte aussi faire son retour avec Les Terriens du dimanche, quoi qu'en pense C8 : "S'il y a une troisième saison de Thierry Ardisson sur C8, il y a une deuxième saison des Terriens du dimanche. Je déteste être pieds et poings liés, c'est pourquoi je signe des contrats à la saison. Si à la rentrée prochaine je veux aller à la pêche au gardon, j'y vais. Si la chaîne ne veut pas de moi, c'est pareil. On commence à discuter, à négocier. Mais soit j'ai mes deux émissions, soit j'en fais zéro. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en aura pas qu'une."

Une excellente nouvelle pour ses fans.