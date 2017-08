Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara, amoureux tendres à Ramatuelle

Festival de Ramatuelle, huitième jour. Mardi 8 août, c'était au tour du comédien et metteur en scène Philippe Caubère de monter sur scène pour assurer la représentation de sa pièce Le Bac 68, un spectacle où ressuscite sa mère Claudine et Ferdinand Faure, son double théâtral, pour raconter l'époque où les étudiants ont passé leur baccalauréat en cette année emblématique qu'était 1968.

Celui qui avait reçu en mai dernier le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public pour cette oeuvre aussi drôle que poétique a pu compter sur la présence et le soutien de nombreuses personnalités, à commencer par Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara. Toujours aussi tendres et complices, l'homme en noir et sa pétillante épouse ont pris la pose devant les caméras avant de prendre place. Plus tard, le couple a rejoint la présidente du festival, Jacqueline Franjou, pour un dîner au restaurant Les Jumeaux sur la plage.

Pascal Elbé et Barbara Schulz, qui ont triomphé la veille (lundi 7 août) avec la pièce L'éveil du chameau au côté de leur partenaire Valérie Decobert, étaient aussi présents, à l'instar de Jérémie Lippmann et de Salomé Lelouch, dont la pièce Politiquement correct (cinquième oeuvre où elle cumule les casquettes d'auteur et de metteur en scène) sera jouée ce mercredi 9 août.

Après la représentation du spectacle de la fille de Claude Lelouch, il ne restera plus que deux soirs jusqu'à la clôture du festival. Jeudi 10 août, Francis Huster et Régis Laspalès joueront la pièce de Laurent Ruquier, À droite à gauche. Puis, Véronique Sanson donnera un concert vendredi 11 août, un show qui alternera chansons de son dernier album (Dignes, dingues, donc..., sorti en 2016) et grands titres de son répertoire.