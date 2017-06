Thierry Ardisson, son couple avec Audrey Crespo-Mara : "Je suis assez fidèle"

Entre Thierry Ardisson et Audrey Crespo-Mara, c'est une véritable histoire d'amour qui s'inscrit dans le temps. En couple depuis plus de sept ans, l'animateur de 68 ans et la journaliste de 40 ans célébraient hier, mercredi 21 juin, leurs trois années de mariage. Un vrai conte de fées moderne évoqué aujourd'hui dans la nouvelle interview de l'homme en noir.

Dans les pages du magazine Millenials, où ses enfants Manon (28 ans), Ninon (26 ans) et Gaston (21 ans) ont également pris la parole pour la toute première fois [jusqu'à présent, les trois soeurs et frère ne s'étaient jamais exprimés dans la presse, NDLR], le présentateur de Salut les Terriens est revenu sur son incroyable coup de foudre pour Audrey Crespo-Mara. La première fois qu'il a vu sa future femme a d'ailleurs été une véritable épiphanie. "J'avais un appartement à Paris (...) où j'avais des tableaux de Jean-Gabriel Domergue qui peignait, dans les années 1950, des cocottes avec des longs cous, un peu hautaines. Et un jour j'allume ma télé et je vois Audrey avec un port de tête semblable à un Domergue", a-t-il confié.

Séduire avec du Nicoletta

Après avoir fait des pieds et des mains pour obtenir les coordonnées de la présentatrice de LCI, prétextant qu'il souhaitait la "produire", Thierry Ardisson est parvenu à l'inviter à dîner. Mais à l'époque, Audrey Crespo-Mara (qui est mère de deux enfants) était déjà mariée. Après un temps, les futurs amoureux se sont rendus à l'évidence : ils étaient faits l'un pour l'autre. Lancé, Thierry Ardisson a d'ailleurs révélé qu'il avait séduit sa compagne en lui citant du Nicoletta. "Je l'ai appelée et je lui ai dit cette connerie énorme : 'Quand tu n'es pas là, il est mort le soleil !' C'est con parce que j'aurais pu choisir un vers de Musset. Elle a divorcé rapidement et on s'est mariés en 2014", a-t-il ajouté.

Des années plus tard, la figure incontournable du PAF affirme être toujours aussi comblé dans sa vie amoureuse. "Je suis heureux. (...) Je crois au couple. Je suis assez fidèle. Je suis resté dix ans avec ma première femme, trente avec la deuxième et ça fait sept ans que je suis avec Audrey !", a-t-il conclu.